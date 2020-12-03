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Альваро Арбелоа
Статистика
Альваро Арбелоа - статистика
Завершил карьеру
17 января 1983 (43), Саламанка
#5 | Защитник
180 см | 68 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
3
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 5
03.12.2016
Арсенал
7' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.10.2016
Мидлсбро
7' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0 : 3
25.09.2016
Саутгемптон
1' - 90'
72'
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