Статистика по турнирам

Англия. Премьер-лига 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Клубный чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008