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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 03 декабря 2016
Вест Хэм
03.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
83'
Э. Кэрролл
24'
М. Озил
72'
А. Санчес
80'
А. Санчес
84'
А. Окслэд-Чемберлен
86'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
А. Арбелоа
90'
+3
88'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
87'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Ф. Коклен
86'
ГОЛ! 1:5!
А. Санчес
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
84'
ГОЛ! 1:4!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:3!
Э. Кэрролл
83'
82'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Нобл
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
Ш. Мустафи
67'
Желтая карточка
Л. Косиельни
66'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
У. Рид
65'
Замена
А. Айю
️️️️
Э. Фернандес
63'
Желтая карточка
Э. Флетчер
59'
30'
Желтая карточка
Ф. Коклен
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Коллинс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Рэндольф
23
Рид
21
Огбонна
39
Коллинс
26
Масуаку
6
Фернандес
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
11
Флетчер
4-2-1-2-1
1
Чех
6
Косиельни
13
Мустафи
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
39
Коллинс
5
Арбелоа
5
Арбелоа
39
Коллинс
6
Фернандес
24
Айю
24
Айю
6
Фернандес
16
Нобл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Нобл
32
Уолкотт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
32
Уолкотт
13
Коклен
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
13
Коклен
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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