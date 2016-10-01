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Вест Хэм - Мидлсбро
Вест Хэм - Мидлсбро: обзор матча 01 октября 2016
Вест Хэм
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
57'
Д. Пайет
51'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Мидлсбро
Желтая карточка
А. Арбелоа
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Барраган
80'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Нобл
73'
68'
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Роудс
62'
Желтая карточка
М. де Рон
59'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Фишер
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
У. Рид
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
В. Фишер
Замена
С. Дзадза
️️️️
Г. Торе
45'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
11'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
С. Бирам
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
30
Гекхан Торе
РФ
Главный тренер
Славен Билич
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Адриан
39
Коллинс
21
Огбонна
23
Рид
3
Бирам
8
Куяте
14
Мба Обьянг
16
Нобл
10
Пайет
18
Антонио
30
Торе
4-1-1-1-3
26
Вальдес
19
Барраган
23
Гибсон
12
Чамберс
32
Фрэнд
15
де Рон
28
Форшоу
19
Даунинг
7
Стуани
7
Фишер
29
Роудс
3
Бирам
5
Арбелоа
5
Арбелоа
3
Бирам
16
Нобл
22
Ланзини
22
Ланзини
16
Нобл
30
Торе
11
Дзадза
11
Дзадза
30
Торе
7
Фишер
11
Рамирес
11
Рамирес
7
Фишер
29
Роудс
21
Негредо
21
Негредо
29
Роудс
Остались в запасе
Вест Хэм
Мидлсбро
8
Софиан Фегули
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Даррен Рэндольф
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Даррен Рэндольф
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Вест Хэм - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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