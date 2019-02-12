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    Арбелоа: «Я всегда хочу, чтобы «Барселона» проигрывала. Считаю дни до того момента, когда Месси завершит карьеру»

    Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что всегда хочет видеть поражения «Барселоны». Также испанец признался, что очень ждет, когда лидер каталонцев Лионель Месси завершит карьеру.

    Аргентинцу 31 год. Он выступает за сине-гранатовых в течение 14 лет.

    «Я не против Барселоны. Я всегда хочу, чтобы они проигрывали, потому что это хорошо для «Реала».

    Хотел бы я, чтобы они не прошли дальше в Лиге Чемпионов? Да. На одного соперника меньше. «Барселона» всегда была сложной командой, это отличный коллектив. Я всегда выходил на поле, чтобы победить ее. Я всегда видел напряжение в Эль Класико. Я даже видел руки Зинедина Зидана на шее Луиса Энрике.

    Я очень уважаю «Барселону», потому что это отличная команда, за которую выступает такой великий игрок, как Лионель Месси. Он очень хорош, хотя я никогда не мог наслаждаться этим, и, я не думаю, что когда-нибудь смогу. Надеюсь, он скоро завершит карьеру, я считаю дни до этого момента», – сказал Арбелоа.

    Источник: Marca

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    12.02.2019 16:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 февраля 2019, 13:23

      надо было задать встречный вопрос - и сколько дней осталось до окончания карьеры и сколько дней он уже насчитал)) пипец просто, лучше бы ты не открывал рот, играй в футбол и все, не нужно брать на себя то, чего делаешь так себе

      0
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      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:16

      Если дeлаетe cтaвки -> bet-group.ru

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 февраля 2019, 19:27

      Во дэбил

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 февраля 2019, 19:03

      В свое время Лео не мало кровушки попил у Реала, раз до сих пор он снится в страшных снах Арбелоа!)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 18:46

      Поясняю для пэтэушников и ЕГЭистов работающих новостниками на "Бомбардире". Бывший защитник " Реала" Арбелоа проиграл 14 лет за "сливочных", а не за сине-гранатовых. Сине-гранатовые это "Барселона". Поэтому исправьте этот ляп в своём тексте.

      1
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      Рейтинг: +11

      junta.1 > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 18:56

      Умник, который зашёл в коммы поумничать, объясняю. Там говорится "Аргентинцу 31 год. Он выступает за сине-гранатовых в течение 14 лет." т.е. про Месси, прежде чем выс.ать это, подумай головой

      1
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 18:57

      не хочу тебя расстраивать,но он даже не аргентинец))) в этом предложении о Месси говорится, он за барсу с 17 лет играет,тюею последние 14 лет

      1
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM > junta.1 12 февраля 2019, 18:58

      опередил)

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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 18:58

      Уважаемый! Да вы сам коим являетесь. В тексте идет речь о Месси, а не о Арбелоа, да и вообще Арбелоа испанец, и не играл он 14 лет за "Реал"

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > junta.1 12 февраля 2019, 18:59

      Может не догнал текст, что имелся в виду Месси, а не сам Арбелоа. Тогда приношу свои извинения за свой предыдущий пост. Всем спасибо, кто меня поправил.

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      Рейтинг: +11

      junta.1 > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 19:49

      больше так не делай

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > junta.1 12 февраля 2019, 19:51

      Не только на старуху бывает проруха, но и на деда, если он "отобедал" и невнимательно прочёл текст...

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 12 февраля 2019, 18:25

      Прям по Джеймсу Фенимору Куперу:" Ты храбрый воин..Ты сильный воин..Ты мой самый лучший враг.."

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      Рейтинг: +11

      Димас88 12 февраля 2019, 18:09

      Прям как в армии, душара считает дни до дембеля-дембелю)))) Вот у Месси авторитет, распространяется на всех))))

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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 февраля 2019, 17:15

      Лечится надо у хорошего специалиста. Жить ненависью, по крайней мере странно. Лео еше долгих лет профессионального мастерства, а Барсе побед!!!
      А Реал, пусть зубы хоть порошок сотрут со своими "лучшими составами" в мире и "порядочными" игроками, типа Рамос.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 17:13

      напиши на следующий год об этом санта клаусу...

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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 февраля 2019, 17:12

      Норм.
      Я тоже всегда рад, когда Реал проигрывает.
      Это нормально для болельщиков этих клубов.
      Как, интересно, он считает дни?) Есть дата окончания игры Месси за Барсу?)

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