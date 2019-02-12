Арбелоа: «Я всегда хочу, чтобы «Барселона» проигрывала. Считаю дни до того момента, когда Месси завершит карьеру»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что всегда хочет видеть поражения «Барселоны». Также испанец признался, что очень ждет, когда лидер каталонцев Лионель Месси завершит карьеру.

Аргентинцу 31 год. Он выступает за сине-гранатовых в течение 14 лет.

«Я не против Барселоны. Я всегда хочу, чтобы они проигрывали, потому что это хорошо для «Реала».

Хотел бы я, чтобы они не прошли дальше в Лиге Чемпионов? Да. На одного соперника меньше. «Барселона» всегда была сложной командой, это отличный коллектив. Я всегда выходил на поле, чтобы победить ее. Я всегда видел напряжение в Эль Класико. Я даже видел руки Зинедина Зидана на шее Луиса Энрике.

Я очень уважаю «Барселону», потому что это отличная команда, за которую выступает такой великий игрок, как Лионель Месси. Он очень хорош, хотя я никогда не мог наслаждаться этим, и, я не думаю, что когда-нибудь смогу. Надеюсь, он скоро завершит карьеру, я считаю дни до этого момента», – сказал Арбелоа.