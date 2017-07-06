Арбелоа отказался от обеда в обществе Пике

Экс-футболист «Реала» Альваро Арбелоа высказал свое негативное отношение к защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

«Нет, я бы точно не согласился на обед с Пике», – признался Арбелоа в интервью испанскому телевидению.

Напомним, что уже продолжительное время существует противостояние Пике с «Реалом». Футболист «Барселоны» в своих соцсетях постоянно высмеивает мадридский клуб за любую неудачу. Со стороны «Королевского клуба» ему чаще всего противостоит Серхио Рамос.