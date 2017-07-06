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    Арбелоа отказался от обеда в обществе Пике

    Экс-футболист «Реала» Альваро Арбелоа высказал свое негативное отношение к защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

    «Нет, я бы точно не согласился на обед с Пике», – признался Арбелоа в интервью испанскому телевидению.

    Напомним, что уже продолжительное время существует противостояние Пике с «Реалом». Футболист «Барселоны» в своих соцсетях постоянно высмеивает мадридский клуб за любую неудачу. Со стороны «Королевского клуба» ему чаще всего противостоит Серхио Рамос.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 07:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +51

      ali2004 6 июля 2017, 21:44

      Мдэ... Вот это заголовок. Словом - кликбейт

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 июля 2017, 09:29

      "Отказался БЫ от обеда.."
      Ему никто не предлагал. А из заголовка следует, что его отказ - уже случившийся факт.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 6 июля 2017, 08:52

      Типа я только с нормальными пацанами хаваю))

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 6 июля 2017, 08:43

      я б сходил ,если Пике угощает. как болела Реала задал бы пару вопросов и постебал, почему бы и нет

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 июля 2017, 08:22

      идиоты

      1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 6 июля 2017, 08:05

      Дурачки какие то))

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