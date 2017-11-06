Арбелоа – об увольнении Билича: «Лучше поздно, чем никогда»

Экс-защитник «Вест Хэма» Альваро Арбелоа прокомментировал отставку Славена Билича с поста главного тренера клуба.

«Лучше поздно, чем никогда», – написал 34-летний испанец в твиттере.

Арбелоа провел минувший сезон в составе «молотобойцев», после чего завершил карьеру. Прежде выступал за «Реал», «Ливерпуль» и «Депортиво». С 2008 по 2013 года играл за сборную Испании.

Об увольнении Билича стало известно вчера. Хорват написал прощальное письмо фанатам лондонского клуба.

Ряд СМИ считает главным претендентом на должность Дэвида Мойеса, ранее работавшего с «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Шотландец отказался комментировать ситуацию.