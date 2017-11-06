Билич написал прощальное письмо болельщикам «Вест Хэма»

Официальный сайт «Вест Хэма» опубликовал сообщение от бывшего главного тренера Славена Билича. Сегодня хорват покинул лондонский клуб.

«Я хотел бы выразить гордость, которую получил в «Вест Хэм Юнайтед». Для меня это было куда больше, чем просто работа. После выступлений за клуб в качестве игрока (1996-97 – прим. «Бомбардира»), я почувствовал связь с клубом и его величие, когда вернулся на должность тренера.

Мне очень жаль, что эти факторы не сработали в текущем сезоне. Но я ухожу с высоко поднятой головой и прекрасными воспоминаниями, которые всегда будут со мной.

Надеюсь, болельщики дождутся успехов команды, ведь они их определенно заслуживают. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», – говорится в обращении.

В качестве замены Биличу рассматривает экс-главный тренер «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес.