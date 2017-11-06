Мойес промолчал в ответ на вопрос о назначении в «Вест Хэм»

Официальный твиттер-аккаунт beIN SPORTS опубликовал фрагмент аналитической передачи об АПЛ.

Обсуждая нахождение «Вест Хэма» в зоне вылета, ведущий сказал «кому-то придется взять на себя ответственность, чтобы вывести команду из последней тройки».

Гость передачи Дэвид Мойес промолчал в ответ, вызвав смех других участников эфира (0:11 на видео).

Напомним, сегодня пост главного тренера «молотобойцев» покинул Славен Билич. Хорват написал прощальное письмо болельщикам.

Лондонский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата.