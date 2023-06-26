«Реал» может уволить Рауля

Будущее Рауля на посту главного тренера молодежной команды «Реала» оказалось под вопросом.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы «Кастилью» возглавил Альваро Арбелоа, который сейчас работает с футболистами до 19 лет.
Сам Рауль не собирается уходить с занимаемой должности по собственному желанию. Ранее он отклонил ряд предложений от других клубов.
- «Кастилья» не смогла выйти в Сегунду по итогам сезона.
- Молодежка «Реала» дошла до финала плей-офф, где не сумела победить «Эльденсе».
- Оба матча завершились ничьими, но мадридцы не поднялись из 3-го во 2-й дивизион из-за того, что соперник завершил чемпионат на более высоком месте.
Источник: Football Espana