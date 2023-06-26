«Реал» может уволить Рауля

Будущее Рауля на посту главного тренера молодежной команды «Реала» оказалось под вопросом.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы «Кастилью» возглавил Альваро Арбелоа, который сейчас работает с футболистами до 19 лет.

Сам Рауль не собирается уходить с занимаемой должности по собственному желанию. Ранее он отклонил ряд предложений от других клубов.