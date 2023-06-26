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    «Реал» может уволить Рауля

    Будущее Рауля на посту главного тренера молодежной команды «Реала» оказалось под вопросом.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы «Кастилью» возглавил Альваро Арбелоа, который сейчас работает с футболистами до 19 лет.

    Сам Рауль не собирается уходить с занимаемой должности по собственному желанию. Ранее он отклонил ряд предложений от других клубов.

    • «Кастилья» не смогла выйти в Сегунду по итогам сезона.
    • Молодежка «Реала» дошла до финала плей-офф, где не сумела победить «Эльденсе».
    • Оба матча завершились ничьими, но мадридцы не поднялись из 3-го во 2-й дивизион из-за того, что соперник завершил чемпионат на более высоком месте.

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    Источник: Football Espana

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