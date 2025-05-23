Назван клуб, который согласился возглавить Тен Хаг

Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг согласился возглавить «Байер». Он готов подписать с леверкузенцами двухлетний контракт.

Сейчас он ожидает решения немецкого клуба, который общался также с другими кандидатами.

Тен Хаг отдает предпочтение «Байеру». При этом его у себя также хочет видеть «Аякс».