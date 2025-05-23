Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Назван клуб, который согласился возглавить Тен Хаг

Сегодня, 15:35

Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг согласился возглавить «Байер». Он готов подписать с леверкузенцами двухлетний контракт.

Сейчас он ожидает решения немецкого клуба, который общался также с другими кандидатами.

Тен Хаг отдает предпочтение «Байеру». При этом его у себя также хочет видеть «Аякс».

Еще по теме:
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
«Байер» рассматривает трех тренеров на замену Хаби Алонсо 1
«Боруссия Д» рассматривает трех тренеров на замену Шахину
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Германия. Бундеслига Байер Аякс тен Хаг Эрик Алонсо Хаби
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Московский клуб РПЛ поспорит с «Краснодаром» за Комличенко
17:15
2
Реакция Тикнизяна на отстранение от «Локомотива»
16:48
2
РФС объяснил запрет на стимулирование клубов третьей стороной
16:29
3
Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не поехал с «Локомотивом» в Самару
16:13
Карпин объяснил, почему в Европе играет мало россиян
16:01
1
«Балтика» приняла решение о будущем Талалаева
15:47
Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар
15:24
7
Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов
15:14
3
Гинер сказал, в чем Акинфеев превосходит Яшина и Дасаева
14:54
3
Мостовой объявил, что возглавил «Спартак»
14:39
5
Все новости
Все новости
Назван клуб, который согласился возглавить Тен Хаг
15:35
3-кратный чемпион Германии вернулся в Бундеслигу, в стыках выступит клуб, никогда не игравший в элите
19 мая
ФотоНагучев трогательно попрощался с ушедшей с «Матч ТВ» Бундеслигой
18 мая
1
В Бундеслиге определились участники еврокубков
17 мая
Защитник «Байера» требует, чтобы его отпустили в «Реал»
13 мая
1
Вирца могут не отпустить в «Баварию» по двум причинам
13 мая
«Бавария» согласовала второй летний трансфер
13 мая
8
Бундеслига. «Байер» дома проиграл дортмундской «Боруссии» после новости об уходе Хаби Алонсо
11 мая
Видео«Альянц Арена» красиво попрощалась с Мюллером, который покидает «Баварию» после 25 лет в клубе
11 мая
Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»
10 мая
1
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
10 мая
«Байер» описал Алонсо одним словом перед уходом Хаби в «Реал»
10 мая
1
Экс-партнер Аршавина – фаворит на замену Алонсо в «Байере»
10 мая
Алонсо прокомментировал уход из «Байера» – Хаби возглавит «Реал»
9 мая
3
«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии
9 мая
1
«Байер» объявил об уходе Алонсо
9 мая
1
Новый тренер «Реала» уведомил об уходе с текущего места работы
9 мая
ВидеоИгрок «Баварии» встретился с толпой болельщиков в Париже и был обворован
8 мая
«Бавария» хочет сделать второго бомбардира Бундеслиги дублером Кейна
6 мая
Вирц сделал выбор между «Реалом», «Баварией» и «Манчестер Сити»
6 мая
6
«Байер» может назначить тренера без опыта на взрослом уровне
5 мая
Кейн прокомментировал первый трофей в карьере
5 мая
1
«Байер» рассматривает трех тренеров на замену Хаби Алонсо
5 мая
1
«Вольфсбург» уволил главного тренера после разгрома от «Боруссии»
5 мая
1
31-летний Кейн впервые в карьере взял трофей
4 мая
3
«Бавария» в 34-й раз выиграла Бундеслигу
4 мая
Бундеслига. «Бавария» пропустила от «Лейпцига» на 95-й минуте (3:3) и отложила оформление чемпионства
3 мая
«Бавария» объявила об уходе защитника
2 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 