В «Байере» объяснили увольнение тен Хага после трех матчей

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал отставку главного тренера Эрика тен Хага.

55-летний голландец проработал 2 месяца – с 1 июля.

Под его руководством команда провела 3 матча: поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге, а также победа над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0) в Кубке Германии.

«Никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно», – объяснил Рольфес.