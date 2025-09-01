«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей

«Байер» принял решение об увольнении главного тренера команды Эрика тен Хага. Под его руководством клуб провел всего 3 официальных матча. Тренировки команды в ближайшее время будет проводить нынешний тренерский штаб команды.
55-летний тен Хаг официально возглавил «Байер» с 1 июля. Таким образом, он проработал в команде 2 месяца.
Под руководством тен Хага леверкузенцы провели 2 матча в Бундеслиге – дома с «Хоффенхаймом» (1:2) и в гостях с «Вердером» (3:3). Еще в 1 матче в Кубке Германии «Байер» в гостях победил «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).
- Тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 2022–2025 годах.
- В прошлом сезоне «Байер» занял в Бундеслиге 2-е место, сейчас команда идет 12-й.
Источник: официальный сайт «Байера»