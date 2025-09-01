«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей

«Байер» принял решение об увольнении главного тренера команды Эрика тен Хага. Под его руководством клуб провел всего 3 официальных матча. Тренировки команды в ближайшее время будет проводить нынешний тренерский штаб команды.

55-летний тен Хаг официально возглавил «Байер» с 1 июля. Таким образом, он проработал в команде 2 месяца.

Под руководством тен Хага леверкузенцы провели 2 матча в Бундеслиге – дома с «Хоффенхаймом» (1:2) и в гостях с «Вердером» (3:3). Еще в 1 матче в Кубке Германии «Байер» в гостях победил «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0).