Тен Хаг попал в число кандидатов на замену Шахину

Матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» – «Боруссия Д» будет решающим для главного тренера гостей Нури Шахина.
Если его уволят, немецкий клуб может возглавить Эрик тен Хаг. Его называют «серьезным кандидатом» на этот пост, отчасти это связано с тем, что он сейчас без работы.
Еще одним кандидатом считается главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс. Он может покинуть нынешний клуб летом за 7-8 миллионов евро отступных.
- Игра «Болонья» – «Боруссия Д» пройдет 21 января и начнется в 23:00 мск.
- Дортмундский клуб занимает на общем этапе 9-е место с 12 очками после 6 матчей.
- В Бундеслига «Боруссия» проиграла в январе 3 матча подряд и сейчас находится на 10-й позиции с 25 очками после 18 туров.
- Эрик тен Хаг в октябре прошлого года покинул пост главного тренер «Манчестер Юнайтед», который тренировал более двух лет.