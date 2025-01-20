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    Тен Хаг попал в число кандидатов на замену Шахину

    Матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» – «Боруссия Д» будет решающим для главного тренера гостей Нури Шахина.

    Если его уволят, немецкий клуб может возглавить Эрик тен Хаг. Его называют «серьезным кандидатом» на этот пост, отчасти это связано с тем, что он сейчас без работы.

    Еще одним кандидатом считается главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс. Он может покинуть нынешний клуб летом за 7-8 миллионов евро отступных.

    • Игра «Болонья» – «Боруссия Д» пройдет 21 января и начнется в 23:00 мск.
    • Дортмундский клуб занимает на общем этапе 9-е место с 12 очками после 6 матчей.
    • В Бундеслига «Боруссия» проиграла в январе 3 матча подряд и сейчас находится на 10-й позиции с 25 очками после 18 туров.
    • Эрик тен Хаг в октябре прошлого года покинул пост главного тренер «Манчестер Юнайтед», который тренировал более двух лет.

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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    20.01.2025 11:59
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