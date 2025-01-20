Тен Хаг попал в число кандидатов на замену Шахину

Матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» – «Боруссия Д» будет решающим для главного тренера гостей Нури Шахина.

Если его уволят, немецкий клуб может возглавить Эрик тен Хаг. Его называют «серьезным кандидатом» на этот пост, отчасти это связано с тем, что он сейчас без работы.

Еще одним кандидатом считается главный тренер «Штутгарта» Себастиан Хенесс. Он может покинуть нынешний клуб летом за 7-8 миллионов евро отступных.