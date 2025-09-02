Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей

В Германии раскрыли причины отставки Эрика тен Хага с поста главного тренера «Байера».

55-летний голландец проработал 2 месяца – с 1 июля.

Под его руководством команда провела 3 матча: поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге, а также победа над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0) в Кубке Германии.

Тен Хага уволили из «Байера» на фоне проблем в отношениях с футболистами и руководством. За короткий период тренер настроил против себя всех в клубе.

Боссы «Байера» конфликтовали с тен Хагом из-за его критики и публичных требований о трансферах.

Что касается игроков, то им не нравились тренировки. Они были необычно долгими, а отжимания во время занятий считались такими же значимыми, как бег или работа с мячом.

В клубе обсуждали, что тен Хаг стал худшим тренером «Байера» за последние 15-20 лет.