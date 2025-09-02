В Германии раскрыли, сколько тен Хаг заработал за два месяца в «Байере»

Появились финансовые подробности сотрудничества Эрика тен Хага с «Байером».

55-летний голландец проработал 2 месяца – с 1 июля.

Под его руководством команда провела 3 матча: поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге, а также победа над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0) в Кубке Германии.

За досрочное расторжение контракта тренер получил компенсацию в размере почти 5 миллионов евро.

С учетом зарплаты и неустойки тен Хаг заработал в «Байере» около 6 миллионов евро за два месяца – примерно 100 тысяч евро в день.