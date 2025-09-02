Тен Хаг прокомментировал увольнение из «Байера»

Агентство SEG Football опубликовало заявление Эрика тен Хага по поводу отставки с поста главного тренера «Байера».

55-летний голландец проработал 2 месяца – с 1 июля.

Под его руководством команда провела 3 матча: поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге, а также победа над «Зонненхоф Гроссаспах» (4:0) в Кубке Германии.

«Решение руководства «Байера» отстранить от работы стало полной неожиданностью. Увольнение тренера после всего двух матчей лиги беспрецедентно.

Этим летом многие ключевые игроки, обеспечивавшие успех в прошлом, покинули команду. Создание новой сплоченной команды – это тщательный процесс, требующий времени и доверия.

Новый тренер заслуживает пространства для реализации своего видения, установления стандартов, формирования состава и наложения своего отпечатка на стиль игры.

Я начал эту работу с полной уверенностью и с энергией, но, к сожалению, руководство не пожелало предоставить мне необходимое время и доверие, и это вызывает глубокое огорчение. Я чувствую, что эти отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.

На протяжении моей карьеры каждый сезон, который я завершал как тренер, становился успешным. Клубы, доверившиеся мне, были вознаграждены успехами и трофеями.

В заключение я хочу поблагодарить болельщиков «Байера» за их теплоту и страсть и пожелать команде и персоналу успехов в оставшейся части сезона», – говорится в заявлении.