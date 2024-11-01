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    Тен Хаг попрощался с «Манчестер Юнайтед»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опубликовал прощальное письмо.

    • Голландца уволили 28 октября.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.
    • Новым главным тренером назначен Рубен Аморим.
    • «МЮ» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 11 очками в 9 турах.

    «Дорогие фанаты, позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой.

    Благодаря вам атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была потрясающей. Я ощущал это много раз. Даже на выездных матчах поддержка была невероятной – слышать, как песни болельщиков «Юнайтед» заполняли стадионы соперников, будь то в Англии, Европе или во время летних турне. Я всегда наслаждался встречами с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру.

    Гуляя по улицам, я мог общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США – вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными. Хочу поблагодарить вас за эти эмоции и за вашу поддержку.

    Также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и трудные времена. Мы завоевали два трофея – достижения, которые я буду ценить до конца жизни. Конечно, моей мечтой было принести в клуб еще больше трофеев. К сожалению, эта мечта подошла к концу.

    Желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я ощущал от каждого человека в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо за эту главу в моей жизни», – написал тен Хаг.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.11.2024 23:37
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    Комментарии (5)
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    САДЫЧОК
    1730496132
    Тот случай когда нужно его было пинками гнать!
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    qwertyйцукен
    1730496550
    Скатертью дорога --поезд тебе навстречу. Все помнят как ты с Роном затупил
    Ответить
    Nikita Suarez
    1730501501
    Пистуй пока ветер без ******! Гнида
    Ответить
    Mirak92
    1730503842
    Пока лысый п....р, так МЮ на дно посадить....Ещё о прогрессе каком то говорил.
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    Oldtrafford83
    1730524730
    Спасибо за 2 трофея, а красивый футбол пусть будет у Артеты))
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