Экс-президент РПЛ ведет переговоры о вхождении в правление «Спартака»: подробности

«Спартак» обсуждает возможное сотрудничество с бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем.

Идут переговоры о вхождении 57-летнего функционера в состав правления московского клуба.

«Речь идeт не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл».

Речь идeт о нескольких миллиардах рублей. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению или увольнению тренера», – сообщил источник.