Экс-президент РПЛ ведет переговоры о вхождении в правление «Спартака»: подробности

«Спартак» обсуждает возможное сотрудничество с бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем.
Идут переговоры о вхождении 57-летнего функционера в состав правления московского клуба.
«Речь идeт не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл».
Речь идeт о нескольких миллиардах рублей. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению или увольнению тренера», – сообщил источник.
- «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ после 10 туров.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.
- Хачатурянц руководил РПЛ с 2021 по 2022 год.
Источник: «Чемпионат»