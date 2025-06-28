Ледяхов: «Давно не припомню такого шапито в российском футболе»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов назвал происходящее в российском футболе цирком.

«Я давно не припомню такого шапито в российском футболе. Российский чемпионат непредсказуем, чему удивляться?

У нас постоянно возникают какие-то вопросы. Можно вспомнить историю с «Тамбовом». Со стыковыми матчами в этом сезоне устроили какой-то цирк. Два матча «Сочи» с «Пари НН» – это издевательство над футболом. Это всe влияет на имидж российского футбола. Руководителям РФС есть над чем работать», – сказал Ледяхов.