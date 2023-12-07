Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

Зарему назначить надо тренером в спартак ! Будет точно не хуже и не смешно а прикольно !
Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно тренерских качеств нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?
– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах.
Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.
– В Испании знают Абаскаля?
– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.
– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?
– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один.
Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака» Москва. Здесь все очевидно.
– Кто вместо него? У Черчесова получилось бы лучше?
– Почему нет? Кандидатура Черчесова достаточно убедительная. Человек работал во многих клубах и везде давал результат, все доказывал. Даже в свой первый заход со «Спартаком» он занял второе место. Для данного времени и места оптимальный кандидат.
- Абаскаль работает в «Спартаке» с лета прошлого год и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали.
- Сейчас московский клуб занимает в РПЛ седьмое место с 27 очками после 17 туров.