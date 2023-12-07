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  • Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

7 декабря 2023, 17:31
7

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно тренерских качеств нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?

– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах.

Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.

– В Испании знают Абаскаля?

– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.

– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?

– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один.

Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака» Москва. Здесь все очевидно.

– Кто вместо него? У Черчесова получилось бы лучше?

– Почему нет? Кандидатура Черчесова достаточно убедительная. Человек работал во многих клубах и везде давал результат, все доказывал. Даже в свой первый заход со «Спартаком» он занял второе место. Для данного времени и места оптимальный кандидат.

  • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета прошлого год и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали.
  • Сейчас московский клуб занимает в РПЛ седьмое место с 27 очками после 17 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ледяхов Игорь Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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alefreddy
1701961718
только везде Черчесова увольняли почему то через определенное время
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NewLife
1701962381
С объективной критикой Абаскаля полностью согласен. С кандидатурой форелевода - нет.
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eugen-han
1701963147
Последний раз Спартак становился чемпионом под влиянием или на багаже Аленичева. Пусть дадут возможность это подтвердить и доказать именно Аленичеву, который не чужой клубу и общество Спартак.
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Опорник1984
1701963329
У нас в стране кроме Стаса усатого больше вообще нет не одной фамилии. Тренера отечественного розлива меняют клубы по кругу. А толку ноль. В Сочи дошло до смешного Хохлов -Точилин и на оборот. А тройка лидеров не считая Семака то оба иностранца. Но и Абаскаль уже многим надоел.
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DVOK68
1701963740
Хоть кого пусть руководство назначает тренером...главное чтобы этот человек знал как поставить командную игру,чтобы был тренером а не лаборантом-эксперементатором.Через раз менять сочетания игроков и бесноваться на бровке-может абсолютно любой человек,тренерское умение здесь не нужно) Другое важнее...если не уволить ковёрного сейчас,то по весне будет очень плохо,запросто можем оказаться в борьбе за место в вышке. Независимо от исхода крайнего матча с КС,надо убирать сумасшедшего эксперементатора из команды.
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