Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно тренерских качеств нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

– Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?

– Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах.

Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.

– В Испании знают Абаскаля?

– Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.

– При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?

– Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один.

Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака» Москва. Здесь все очевидно.

– Кто вместо него? У Черчесова получилось бы лучше?

– Почему нет? Кандидатура Черчесова достаточно убедительная. Человек работал во многих клубах и везде давал результат, все доказывал. Даже в свой первый заход со «Спартаком» он занял второе место. Для данного времени и места оптимальный кандидат.

Абаскаль работает в «Спартаке» с лета прошлого год и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали.

Сейчас московский клуб занимает в РПЛ седьмое место с 27 очками после 17 туров.

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