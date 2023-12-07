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    • Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

    Ледяхов оценил уровень Абаскаля и назвал оптимального кандидата на замену испанцу

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение относительно тренерских качеств нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

    – Нужны ли сейчас в России иностранные тренеры? И должны ли они учить русский язык?

    – Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах.

    Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.

    – В Испании знают Абаскаля?

    – Нет. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нем ни слова не было.

    – При этом в первом сезоне Абаскаля критиковали меньше, да и начало этого команда провела неплохо. Понимаете, почему потом все начало рушиться? Это недостаток опыта?

    – Это недостаток всего. До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один.

    Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны – «Спартака» Москва. Здесь все очевидно.

    – Кто вместо него? У Черчесова получилось бы лучше?

    – Почему нет? Кандидатура Черчесова достаточно убедительная. Человек работал во многих клубах и везде давал результат, все доказывал. Даже в свой первый заход со «Спартаком» он занял второе место. Для данного времени и места оптимальный кандидат.

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета прошлого год и в прошлом сезоне выиграл с командой бронзовые медали.
    • Сейчас московский клуб занимает в РПЛ седьмое место с 27 очками после 17 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +253

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Зарему назначить надо тренером в спартак ! Будет точно не хуже и не смешно а прикольно !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19305

      DVOK68 2 часа назад

      Хоть кого пусть руководство назначает тренером...главное чтобы этот человек знал как поставить командную игру,чтобы был тренером а не лаборантом-эксперементатором.Через раз менять сочетания игроков и бесноваться на бровке-может абсолютно любой человек,тренерское умение здесь не нужно)
      Другое важнее...если не уволить ковёрного сейчас,то по весне будет очень плохо,запросто можем оказаться в борьбе за место в вышке.
      Независимо от исхода крайнего матча с КС,надо убирать сумасшедшего эксперементатора из команды.

      0
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      Рейтинг: +56

      Опорник1984 2 часа назад

      У нас в стране кроме Стаса усатого больше вообще нет не одной фамилии. Тренера отечественного розлива меняют клубы по кругу. А толку ноль. В Сочи дошло до смешного Хохлов -Точилин и на оборот. А тройка лидеров не считая Семака то оба иностранца. Но и Абаскаль уже многим надоел.

      5
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      Рейтинг: +2230

      rac531 2 часа назад

      ЧЕРЧЕСОВ В СПАРТАКЕ

      В «СПАРТАКЕ» Черчесов ввёл систему штрафов.
      Футболист платил от 50 долларов (за оставленный вне раздевалки элемент формы) до 1500 долларов (пятиминутное опоздание на автобус перед игрой). Игрокам запретили пользоваться сотовыми в столовой и раздевалке (1000 долларов).
      Черчесов не любил, когда футболисты выполняли упражнения с улыбкой и хорошим настроением. Он считал, что это признак несерьёзного подхода.
      12 июля 2008года «Спартак» потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:5
      3 августа 2008 года «Спартак» проиграл ещё один принципиальный матч киевскому «Динамо» со счётом 1:4 в квалификации Лиги чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +2230

      rac531 2 часа назад

      ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЧЕРЧЕСОВА
      СПАРТАК
      Начал 19.06.2007. Уволен 14.08.2008

      ЖЕМЧУЖИНА-СОЧИ
      Начал 16.12 2010 Уволен 6.08.2011

      ТЕРЕК
      Начал 27.09.2011 Уволен 26.05. 2013

      АМКАР
      Начал 17.06.2013 Уволен 8.04.2014

      ДИНАМО
      Начал 10.04.2014 Уволен 13.07. 2015

      Среднее время работы на одном месте - чуть более года)

      3
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      Рейтинг: +909

      eugen-han 2 часа назад

      Последний раз Спартак становился чемпионом под влиянием или на багаже Аленичева. Пусть дадут возможность это подтвердить и доказать именно Аленичеву, который не чужой клубу и общество Спартак.

      1
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      Рейтинг: +2230

      rac531 > eugen-han 2 часа назад

      ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ»
      «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.
      Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019

      2
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      Рейтинг: +909

      eugen-han > rac531 47 минут назад

      Письмо болел, ты про это серьезно?
      Там руководство делало всё, чтобы уйти Аленичева, потому что ну просто не потянули финансово, а неустойку ну никак не хотели платить в перспективе.

      0
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      Рейтинг: +20880

      NewLife 2 часа назад

      С объективной критикой Абаскаля полностью согласен. С кандидатурой форелевода - нет.

      1
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      Рейтинг: +3808

      alefreddy 2 часа назад

      только везде Черчесова увольняли почему то через определенное время

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3239

      Suvorov71 > alefreddy 2 часа назад

      Черчес просто не нужен, все что он смог это Ч.М.с большой долей везенья, а в остальном как в песне....все хорошо, нет это не тот тренер. но это мое мнение

      2
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      ...
      Рейтинг: +3808

      alefreddy > Suvorov71 2 часа назад

      верно надолго его не хватит и снова поиски

      1
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      Рейтинг: +2230

      rac531 > Suvorov71 2 часа назад

      А, что было на Ч.М,?)))

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