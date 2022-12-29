Ледяхов: «В Испании никто не будет жалеть о выходе России из УЕФА. Нам надолго закрыли Европу»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Ледяхов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

— У меня такое мнение, что нужно переходить, если есть возможность. Думаю, что нам на долгое время закрыли Европу.

Лучше играть, чем не играть вообще. Это для нас выход из положения. Другое дело, что надо быть уверенным, что нам разрешат участвовать в чемпионате мира. Это основная проблема. Мы можем перейти, а потом нам опять запретят играть на ЧМ.

— Вы живете в Испании. Слышали ли какое-то разочарование или удивление у местных болельщиков, что Россия может покинуть УЕФА?

— Нет, здесь вообще этим никто не заморачивается. У них главное — это их лига. Еще Англия, Италия, Франция. Этим они еще интересуются. Российская лига почти никого не волнует.

— Если Россия завтра уйдет в Азию, в Испании этого никто не заметит?

— Сейчас так все настроены, что никто об этом жалеть не будет.

— Согласитесь, что будет обидно, если через несколько месяцев ситуация как-то изменится, а Россия уже покинет УЕФА?

— Не думаю, что речь идет о нескольких месяцах. Здесь может обойтись даже не годами. Политическая обстановка очень сложная.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия