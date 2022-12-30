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Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

30 декабря 2022, 15:21
28

На границе 2022-го и 2023-го российский футбол застрял в очень неприятной трясине. С одной стороны, вниз ее тянет неизвестность: ФИФА не отменила бан, УЕФА все еще никуда не допустил российские клубы. С другой стороны, есть какая-то странная и туманная надежда на переход в АФК: там вроде бы международные соревнования, там жизнь.

И этот трансфер между конфедерациями вроде бы делает выбор очевидным. Но далеко не все так однозначно. Вербальные аргументы «за» перебиваются массой противоположных факторов.

Вот примеры:

1. Клубы будут играть в международных соревнованиях.

Все верно. На смену европейской Лиге чемпионов появится Лига чемпионов АФК. Только вместо «Баварии», «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Сити» там будут, к примеру, таджикистанский «Истиклол», иранский «Сепахан», «Лайон Сити Сейлорс» из Сингапура и еще куча клубов, о которых 95% массы фанатов просто не подозревало.

Все это будет разумно коррелироваться с доходами от матчдэев, которые неизбежно упадут. Просто ответьте на вопрос: на кого больше хочется идти, на тот же самый «Галатасарай» или на условный «Юнайтед Сити»? Да, такой клуб действительно есть. Но, готов поспорить, многие из тех, кто наткнется на этот текст, даже не знают, какую страну он представляет (Филиппины).

Ну и просто интересно, какими будут ТВ-рейтинги у матчей азиатской ЛЧ на российском телевидении. То есть, понятно, что фанаты будут смотреть матчи Лиги чемпионов АФК с участием клубов РПЛ. А без них?

2. Кстати, о деньгах – клубы будут зарабатывать на международных соревнованиях.

Все верно, но заработки меньше, чем в турнирах под эгидой УЕФА. Призовые в разы меньше в двух Лигах чемпионов, возьмем их за пример. Победитель ЛЧ от УЕФА получит 85 млн евро, победитель ЛЧ АФК – 4 млн евро. Призовые за победы, ничьи и путешествия по разным стадиям тоже существенно отличаются.

Да, деньги будут. Но за четыре победы в группе ЛЕ можно заработать чуть больше половины от призового фонда для победителя азиатской Лиги чемпионов.

3. Сборная Россия снова будет в официальных турнирах.

Под эгидой АФК – да, возможно. Под ФИФА – под вопросом. Вряд ли переход в другую конфедерацию изменит настроение Международной футбольной ассоциации. Кстати, а кто вообще сказал, что среди азиатских сборных точно не найдутся такие, которые откажутся от матча с Россией? А если такие будут и не одна? РФС шагает от неприятных отказов в неисследованное поле с риском напороться на все те же неприятные отказы.

Эту проблему уже публично затрагивал почетны президент РФС Вячеслав Колосков: «Неоднократно говорил, что это [переход в АФК] погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую. Конечно, есть определенные руководители, в том числе клубов, которые почему‑то думают, что им будет лучше, они будут играть в Лиге чемпионов Азии, сборная будет участвовать в отборе ЧМ. Ничего из этого пока не гарантировано. Не гарантировано и то, что нас примут в Азию. С учетом негативных тенденций, которые есть во всем мире, в том числе в Азии, Австралия, Япония, Южная Корея или Малайзия никогда за нас не проголосуют».

***

А сейчас просто три факта, которые кричат, что переход РФС в АФК будет ошибкой.

Первый – забавно, но даже внутри РФС (и других руководящих структур), который ведет дискуссии последние несколько дней, нет четкого единения по этому вопросу. Вот слова министра спорта РФ Олега Матыцина: «Решение пока не принято, мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу. Но надо понимать, готова ли Азия нас принимать. Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит все согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола. При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и УЕФА конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров».

Второй – переход в АФК перекроет развитие российскому футболу, который и без того пострадал в 2022-м. Еще раз: тут – «Бавария», «Реал», «Ювентус», там – клубы из Сингапура, Китая, Саудовской Аравии и Филиппин. Тут – нормальные деньги за участие в еврокубках, там они сильно меньше.

Третий – переход в АФК сильно усложнит российскому футболу возвращение в турниры под эгидой УЕФА. Пока влажные желания основаны именно на этом – что-то подсказывает, что ФИФА не даст России скакать по конфедерациям, если она уйдет в азиатский футбол.

Четвертый – переход в АФК все еще не гарантирует участие ни в каких международных турнирах для сборных. Вспоминаем слова Колоскова и Матыцина: желание азиатских сборных играть с Россией неизвестно. А чемпионат мира – турнир от ФИФА, которая пока позиции по России не изменила.

Мы очень ждем 30 декабря и решение исполкома РФС.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (28)
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vladik12
1672300975
Потихоньку стали спускать тему на тормоза, как мне кажется. Оказалось, что переход в Азию никаких гарантий не дает.
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novaka1n
1672302044
Есть такое ощущение, что тема с переходом в Азию просто блеф чистой воды, и откровенно говоря это будет гигантский шаг назад для всего нашего футбола, после которого в Европу мы не скоро сможем вернуться, надо просто смериться со своей учатью и ждать пока фифа и УЕФА с нас снимут бан, а игры против команд полулюбительского уровня как на клубном уровне, так и на уровне сборных, нашему футболу точно никакой пользы не принесут
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Александр52
1672302779
Тут футбол, он сам по себе, и всегда найдутся пацаны, которые будут гонять и пинать кожаный мяч, это одна сторона, а вот другая сторона это армия футболочиновников и речь больше идёт об их судьбе, что с ними делать, надо же обосновывать причину их существования, в том числе и перед бюджетом. В футболе есть 2 радости. Первая, это просто радость от самой игры в футбол, когда потеет всё тело, а вот вторая, она материальна и от неё потеют только руки.
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mamba9090909
1672309239
Тут расписано по пунктам, что будет если Россия перейдёт в АФК. Я хочу написать по этим пунктам, что будет если Россия останется в УЕФА. 1.Клубы НЕ будут играть в международных соревнованиях. В лучшем случае товарняк с условным "Сурхан Термез", есть такой клуб. 2. Кстати о деньгах - о них вообще не надо заикаться, их НЕ будет. 3. Россия НЕ будет играть на международных играх. Отрешение России от международных игр началось уже давно. Начиная с допинг скандалов , нейтральных флагов...... И три факта: Первый - единого мнения и быть не может. Второй – переход в АФК перекроет развитие российскому футболу........ Для РАЗВИТИЯ национального футбола нужны усилия внутри РФС. Третий - возвращение в турниры под эгидой УЕФА, в ближайшее десятилетие, н
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alp
1672314095
аффтор явно за ожидания у моря погоды. все доводы - так себе: 1. для Реала МЮ и прочих мы далеки. Это недосягаемая для нас высота. И еще не известно, насколько досягаемы для нас условные Сепахан или Юнайтед Сити. 2. Деньги? у нас клубы и так не на коммерческой основе существуют, поэтому, довод ни о чем 3. В УЕФА бОльшая часть клубов откажется сейчас играть с нашими. В АФК этот процент гораздо меньше. Кроме того, лечится это технарями. 4. Не участие в ЧМ - оно не светит ни в УЕФА ни в АФК. Хотя, будучи в АФК, есть шанс пободаться, если удасться заручится поддержкой других стран, когда сам ЧМ может не состоятся или состоятся в сильно усеченном составе. А это уже их деньги, и повод договариваться.
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rumit89
1672314171
Я согласен с автором этого текста ,только я не понимаю почему об этом не думают те кто должен об этом думать в мин.спорта и в РФС , хотя если посмотреть ,что говорят наши чиновники то кажется ,что они все живут в какой то совсем другой реальности и не только футбольные чиновники ( к глубочайшему сожалению).
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Ивантеевец
1672320579
Все эти разговоры - перетирание воды в ступе. Пока политика будет главенствовать во всех спортивных организациях, которые "вне политики", как нам втирают десятилетиями все так и будет. Нужен виноватый - назначим, контракты приостановить - пожалуйста, выкинуть из всех турниров - да раз плюнуть. Закон для всех и равенство перед законом, как нас учили "есть только на прогрессивном Западе".. ну-ну, оно и видно. Надо дома наводить порядок, пока такая возможность представилась, а не о глобальном думать. Хотя кому наводить, когда лица все те же.
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egor tikhonov
1672404960
спорт вне политики у нас. почему же нам перестали показывать АПЛ? дайте людям порадоваться.
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САДЫЧОК
1672418487
Интересно , автор , один и тот же ? Недавно писал , что переход важен и положителен и неминуем ! Как то смешно ! Автор , будь всегда одинаков- и к тебе потянется читатель.
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Алекс636363
1673083086
уход в азию - это бегство от реалий и попытка вымолить участие хоть в чем-то. мы великая держава или позорище?
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