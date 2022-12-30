Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

На границе 2022-го и 2023-го российский футбол застрял в очень неприятной трясине. С одной стороны, вниз ее тянет неизвестность: ФИФА не отменила бан, УЕФА все еще никуда не допустил российские клубы. С другой стороны, есть какая-то странная и туманная надежда на переход в АФК: там вроде бы международные соревнования, там жизнь.

И этот трансфер между конфедерациями вроде бы делает выбор очевидным. Но далеко не все так однозначно. Вербальные аргументы «за» перебиваются массой противоположных факторов.

Вот примеры:

1. Клубы будут играть в международных соревнованиях.

Все верно. На смену европейской Лиге чемпионов появится Лига чемпионов АФК. Только вместо «Баварии», «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Сити» там будут, к примеру, таджикистанский «Истиклол», иранский «Сепахан», «Лайон Сити Сейлорс» из Сингапура и еще куча клубов, о которых 95% массы фанатов просто не подозревало.

Все это будет разумно коррелироваться с доходами от матчдэев, которые неизбежно упадут. Просто ответьте на вопрос: на кого больше хочется идти, на тот же самый «Галатасарай» или на условный «Юнайтед Сити»? Да, такой клуб действительно есть. Но, готов поспорить, многие из тех, кто наткнется на этот текст, даже не знают, какую страну он представляет (Филиппины).

Ну и просто интересно, какими будут ТВ-рейтинги у матчей азиатской ЛЧ на российском телевидении. То есть, понятно, что фанаты будут смотреть матчи Лиги чемпионов АФК с участием клубов РПЛ. А без них?

2. Кстати, о деньгах – клубы будут зарабатывать на международных соревнованиях.

Все верно, но заработки меньше, чем в турнирах под эгидой УЕФА. Призовые в разы меньше в двух Лигах чемпионов, возьмем их за пример. Победитель ЛЧ от УЕФА получит 85 млн евро, победитель ЛЧ АФК – 4 млн евро. Призовые за победы, ничьи и путешествия по разным стадиям тоже существенно отличаются.

Да, деньги будут. Но за четыре победы в группе ЛЕ можно заработать чуть больше половины от призового фонда для победителя азиатской Лиги чемпионов.

3. Сборная Россия снова будет в официальных турнирах.

Под эгидой АФК – да, возможно. Под ФИФА – под вопросом. Вряд ли переход в другую конфедерацию изменит настроение Международной футбольной ассоциации. Кстати, а кто вообще сказал, что среди азиатских сборных точно не найдутся такие, которые откажутся от матча с Россией? А если такие будут и не одна? РФС шагает от неприятных отказов в неисследованное поле с риском напороться на все те же неприятные отказы.

Эту проблему уже публично затрагивал почетны президент РФС Вячеслав Колосков: «Неоднократно говорил, что это [переход в АФК] погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую. Конечно, есть определенные руководители, в том числе клубов, которые почему‑то думают, что им будет лучше, они будут играть в Лиге чемпионов Азии, сборная будет участвовать в отборе ЧМ. Ничего из этого пока не гарантировано. Не гарантировано и то, что нас примут в Азию. С учетом негативных тенденций, которые есть во всем мире, в том числе в Азии, Австралия, Япония, Южная Корея или Малайзия никогда за нас не проголосуют».

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А сейчас просто три факта, которые кричат, что переход РФС в АФК будет ошибкой.

Первый – забавно, но даже внутри РФС (и других руководящих структур), который ведет дискуссии последние несколько дней, нет четкого единения по этому вопросу. Вот слова министра спорта РФ Олега Матыцина: «Решение пока не принято, мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу. Но надо понимать, готова ли Азия нас принимать. Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит все согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола. При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и УЕФА конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров».

Второй – переход в АФК перекроет развитие российскому футболу, который и без того пострадал в 2022-м. Еще раз: тут – «Бавария», «Реал», «Ювентус», там – клубы из Сингапура, Китая, Саудовской Аравии и Филиппин. Тут – нормальные деньги за участие в еврокубках, там они сильно меньше.

Третий – переход в АФК сильно усложнит российскому футболу возвращение в турниры под эгидой УЕФА. Пока влажные желания основаны именно на этом – что-то подсказывает, что ФИФА не даст России скакать по конфедерациям, если она уйдет в азиатский футбол.

Четвертый – переход в АФК все еще не гарантирует участие ни в каких международных турнирах для сборных. Вспоминаем слова Колоскова и Матыцина: желание азиатских сборных играть с Россией неизвестно. А чемпионат мира – турнир от ФИФА, которая пока позиции по России не изменила.

Мы очень ждем 30 декабря и решение исполкома РФС.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РФС