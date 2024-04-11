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    Ледяхов высказался об уровне Абаскаля

    Бывший полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уровне главного тренера команды – 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

    – Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неe максимум. У Абаскаля это не получается.

    – Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

    – Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
    • В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии (5)
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    mahan
    1712824778
    Полностью согласен.
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    Алексей З
    1712825345
    " По подбору игроков , команда неплохая "... Вы куда смотрите г.Ледяхов ? Возьмём среднюю линию - Умяров , Пруцев , Мартинс , Зинковский , Игнатов , Медина , Литвинов.. Они пас друг другу точный отдать не могут , а уж "голевого" от них не дождёшься. То же самое с ударами по воротам. Они бить не обучены. Вспомним чемпионский год - Фернандо , Глушаков ( похороны), Самедов , Попов , Промес. Люди с ударом и с пасом . Как говорится , почувствуйте разницу !!! Так что Спартак сейчас занимает место в соответствии своего состава. Тренер слабый, но на поле всё же игроки выходят. Многие кричат какой супер-тренер Карпин , так почему они ниже в таблице ? ХЗ. Такие вот дела.
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    SLADE2019
    1712826318
    Да не плохая, но главное и не хорошая. Оборона Спартака, к которой остается масса вопросов, является на сегодня самой сильной линией.
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    PNZ1985
    1712827298
    Выжимай не выжимай, в команде кроме угальде одни дрова
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    andr45
    1712829671
    Ледяхов большой специалист. ПО УВОЛЬНЕНИЯМ))) 22 декабря 2009 года назначен главным тренером ярославского «Шинника» 1 мая 2010 был уволен  30 июля 2013 года назначен главным тренером ФК «Ротор». 3 октября 2013 года был уволен 22 мая 2018 года стал главным тренером команды «Терек» 2 сентября 2018 года был уволен 20 сентября 2018 года Ледяхов стал главным тренером «Балтики». 20 ноября 2018 года был уволен
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