Ледяхов высказался об уровне Абаскаля

Бывший полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уровне главного тренера команды – 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.
– Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неe максимум. У Абаскаля это не получается.
– Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?
– Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.
- В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах. Отставание от 3-го места составляет 3 очка.