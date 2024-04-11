Ледяхов высказался об уровне Абаскаля

Бывший полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уровне главного тренера команды – 34-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

– Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неe максимум. У Абаскаля это не получается.

– Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

– Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава.