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Ледяхов объяснил спад «Спартака»

12 апреля 2023, 20:24
8

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о последних играх команды.

  • У москвичей одна победа в последних 7 встречах.
  • Последняя победа случилась 11 марта – над «Факелом».
  • Команда идет в РПЛ 3-й.

— У «Спартака» наблюдается игровой спад. Если результатов нет, значит есть какие-то причины, почему так происходит. Красно-белые сбросили обороты как раз в тот момент, когда «Зенит» набирает очки исправно. Конечно, нельзя говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту».

— Этот спад связан с отсутствием лидеров?

Да, конечно. Квинси Промес и Георгий Джикия – системообразующие футболисты. Они пропускают важные игры. Для «Спартака» — это потеря, отсюда и результаты такие.

— Как выйти из этого кризиса?

— Способа какого-то нет. Надо только работать, тренироваться. Может, что-то изменить в психологии. Будем надеяться, что Промес скоро появится, и Джикия выздоровеет. Через пару игр мы увидим тот «Спартак», который был в конце прошлого года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ледяхов Игорь
Комментарии (8)
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эд100
1681320697
уважаю Ледяхова, нигде не замаран, говорит как есть.
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derrik2000
1681330335
Бред несёт из стандартного набора слов Фимы Собак. Лучше бы просто промолчал и переадресовал вопрос рыжему.
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Icemennn
1681367663
Я с детства болею за Спартак, времена Дасаева были лучшими!!! Последнее время Спартак не радует, честно пытался болеть за другую команду, но... не получается, Спартак и всё тут!!! Но почему вдруг повелось, нет одного-двух игроков и всё, команда вдруг в опе? Нет Промеса, команда нападать не может, нет Джикии, команда защищаться не может? У нас в команде что, только два игрока играют? И зачем тогда остальные? Для массовки? Вроде слово "команда" подразумевает командную игру? Ну да, ну нет пару важных игроков и что, остальные-то тоже ведь в футбол уметь играть? Или нет? И это не только про Спартак, к сожалению...
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ivany4
1681370116
Грамотно и доходчиво. Если вставить пять копеек, то, со стороны, создается впечатление, что в команде пропала дисциплина. Как игровая, так и "поведенческая". Все эти "слухи, домыслы, и разговоры", о вечеринках с нарушением режима, вполне могут быть причиной таких результатов. Тогда тренеру засучить рукава и брать дубину в руки.))
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SLADE2019
1681371537
Джикия и Промес - системообразующие игроки. Что сказать, еще та системка в Спартаке. Игру в обороне надо налаживать, доводить до необходимого уровня. Об этом уже писать противно. Вроде взяли зимой двух защитников. Эффект мизерный.
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oyabun
1681378227
Очень плохо, когда команда без двух игроков играть не может. Это неправильно.
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