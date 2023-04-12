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    Ледяхов объяснил спад «Спартака»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о последних играх команды.

    • У москвичей одна победа в последних 7 встречах.
    • Последняя победа случилась 11 марта – над «Факелом».
    • Команда идет в РПЛ 3-й.

    — У «Спартака» наблюдается игровой спад. Если результатов нет, значит есть какие-то причины, почему так происходит. Красно-белые сбросили обороты как раз в тот момент, когда «Зенит» набирает очки исправно. Конечно, нельзя говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту».

    — Этот спад связан с отсутствием лидеров?

    Да, конечно. Квинси Промес и Георгий Джикия – системообразующие футболисты. Они пропускают важные игры. Для «Спартака» — это потеря, отсюда и результаты такие.

    — Как выйти из этого кризиса?

    — Способа какого-то нет. Надо только работать, тренироваться. Может, что-то изменить в психологии. Будем надеяться, что Промес скоро появится, и Джикия выздоровеет. Через пару игр мы увидим тот «Спартак», который был в конце прошлого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21191

      derrik2000 1 час назад

      Бред несёт из стандартного набора слов Фимы Собак.
      Лучше бы просто промолчал и переадресовал вопрос рыжему.

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      Рейтинг: +875

      эд100 4 часа назад

      уважаю Ледяхова, нигде не замаран, говорит как есть.

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