Ледяхов объяснил спад «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о последних играх команды.

У москвичей одна победа в последних 7 встречах.

Последняя победа случилась 11 марта – над «Факелом».

Команда идет в РПЛ 3-й.

— У «Спартака» наблюдается игровой спад. Если результатов нет, значит есть какие-то причины, почему так происходит. Красно-белые сбросили обороты как раз в тот момент, когда «Зенит» набирает очки исправно. Конечно, нельзя говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту».

— Этот спад связан с отсутствием лидеров?

— Да, конечно. Квинси Промес и Георгий Джикия – системообразующие футболисты. Они пропускают важные игры. Для «Спартака» — это потеря, отсюда и результаты такие.

— Как выйти из этого кризиса?

— Способа какого-то нет. Надо только работать, тренироваться. Может, что-то изменить в психологии. Будем надеяться, что Промес скоро появится, и Джикия выздоровеет. Через пару игр мы увидим тот «Спартак», который был в конце прошлого года.