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    • Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что ему диагностировали рак

    Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что ему диагностировали рак

    Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов сообщил, что он излечил рак.

    – Месяц назад легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в матче памяти Федора Черенкова. Почему вас не было среди участников?

    – Меня приглашали. Но по медицинским причинам отказался. Уже похолодало, а врачи в такую погоду пока не рекомендуют выходить на поле.

    – Что стряслось?

    – Я не афишировал, но... Ладно, расскажу. Три года назад мне поставили диагноз – рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни.

    Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное – в январе 2025-го, в Барселоне.

    • Ледяхов трижды становился чемпионом России со «Спартаком».
    • Затем он был тренером команды.
    • В 2023 году 56-летний Ледяхов был в штабе «Алании».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2024 23:52
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    Комментарии (6)
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    alex1951
    1733436471
    здоровья....чего более...
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    oyabun
    1733459566
    Операция в Германии, обследование в Испании. Это что значит - в России шансов вылечить рак гораздо меньше? Печально. Большинству граждан лечение за рубежом недоступно.
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    Саша Викторыч
    1733464591
    Здравия Игоряну!!!
    Ответить
    Давид59
    1733471171
    Здоровья!
    Ответить
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