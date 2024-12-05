Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что ему диагностировали рак

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов сообщил, что он излечил рак.

– Месяц назад легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в матче памяти Федора Черенкова. Почему вас не было среди участников?

– Меня приглашали. Но по медицинским причинам отказался. Уже похолодало, а врачи в такую погоду пока не рекомендуют выходить на поле.

– Что стряслось?

– Я не афишировал, но... Ладно, расскажу. Три года назад мне поставили диагноз – рак поджелудочной. Все произошло настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу улетел в Германию, там прооперировали. Вот поэтому на какой-то период и выпал из футбольной жизни.

Сейчас, слава богу, ничего не беспокоит. Ремиссия. Каждые полгода прохожу обследование. Очередное – в январе 2025-го, в Барселоне.