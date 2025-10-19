Ледяхов описал игру «Спартака» против «Ростова» одним прилагательным

Бывший игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил матч 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«Невзрачная игра «Спартака», как это обычно и бывает. Пауза на сборные, а после неe игра сразу не получается. Состав снова непонятный, Угальде начал со скамейки. И удаление Джику в первом тайме, конечно, повлияло на развитие событий.

Начал «Спартак» бодро, но после этого игра шла сложно. Во втором тайме «Ростов» забил, и стало совсем тяжело», – сказал Ледяхов.