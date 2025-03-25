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  • Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»

Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»

Сегодня, 12:21
11

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал высказывания полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Что касается слов Глушенкова, то этот мальчик совсем уже. Мне кажется, у него не всe в порядке с головой и с языком. Пускай Семак разбирается с ним, это внутренняя кухня. Надо иметь элементарное уважение, но, по-моему, парень не дружит с головой», – сказал Ледяхов.

  • Ранее Глушенков сказал, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.
  • 25-летний хавбек провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Ледяхов Игорь
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Комментарии (11)
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spam2009
1742895627
надеюсь скоро немытых начнут сокращать. главным вонючкам денег уже не хватает
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polt
1742895648
Гниловатый мальчик то, однако.
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FWSPM
1742896182
надо кодировать парнишу пока не поздно...или уже поздно?
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Серый212918
1742903461
У него язык, за независимость с головой борется. Майданчик короче.
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Борис34684
1742904657
У парня явно язык с головой не дружет.
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Таарон
1742904709
Почитал комментарии сборища говномётов. Что такого он сказал? Честно, между прочим. Год назад Дзюбу также кошмарили. И что? Посредственности всегда так реагируют на таланты.
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subbotaspartak
1742904870
«У него не всe в порядке с головой и с языком»... С ногами! с ногами надо порядок навести...
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Каратель помойников
1742905379
Это на старте сезона было видно,но тогда принято было говорить "вы все не правильно поняли","вы всё перекручиваете"...а вот омнишко и всплыло)
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Александр-Балашов-google
1742905619
Погодите, ещё бомба "Дельфин" замедленного действия не рванула.Зенит думал что покупает супер игроков, а купил кота в мешке, которые и коллектив будут портить из нутри и через прессу бомбить, пока Серёженьке пинка не дадут из команды, как той собаке из мультика "Жил был пёс".
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алдан2014
1742905836
Недаром Спартак от этих мальчиков избавился. Пусть зенит разлагают
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