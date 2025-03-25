Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал высказывания полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Что касается слов Глушенкова, то этот мальчик совсем уже. Мне кажется, у него не всe в порядке с головой и с языком. Пускай Семак разбирается с ним, это внутренняя кухня. Надо иметь элементарное уважение, но, по-моему, парень не дружит с головой», – сказал Ледяхов.