Ледяхов дал оценку словам Глушенкова: «У него не всe в порядке с головой и с языком»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал высказывания полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Что касается слов Глушенкова, то этот мальчик совсем уже. Мне кажется, у него не всe в порядке с головой и с языком. Пускай Семак разбирается с ним, это внутренняя кухня. Надо иметь элементарное уважение, но, по-моему, парень не дружит с головой», – сказал Ледяхов.
- Ранее Глушенков сказал, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.
- 25-летний хавбек провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
Источник: «Чемпионат»