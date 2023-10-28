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    Ледяхов заявил о смерти «Спартака»

    Бывший спартаковец Игорь Ледяхов прокомментировал поражение команды от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

    «Такое поле бывает, залил дождь. Вопросов к полю не было, претензии тогда могли предъявлять две команды. Удаление Срджана Бабича – это ключевой момент. С составом Гильермо Абаскаль не угадал. Надо было выходить не в футбол играть, а работать. Какой Данил Пруцев в основном составе на таком поле? Когда поле размякшее, ключевая роль у футболистов, которые обладают физической мощью. Футбола мало, в основном идeт борьба с полем и соперником. «Факел» заслуженно выиграл.

    Игра «Спартака» провалилась сегодня? Конечно. Посмотрите, на каком месте идут «Факел» и «Спартак». Нам каждую неделю рассказывают, что они ожили. В очередной раз они не ожили, а умерли. По счeту «Спартак» провалил матч», – сказал Ледяхов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4834

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      О покойнике либо ничего, либо хорошо. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +27

      голлевацнен 1 час назад

      Команды нет вообще, она сдохла.

      0
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      Рейтинг: +39

      Порванная хрюканина 1 час назад

      Не может умереть то, что не жило

      0
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      Рейтинг: +8857

      nik55 > Порванная хрюканина 1 час назад

      бандерлогам слово не давали

      0
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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > Порванная хрюканина 29 минут назад

      хохлогей испарись или жопой упрись

      0
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      Рейтинг: +6636

      fakeid 1 час назад

      тем временем, решил проверить форум ВВ - так там сейчас хряки усиленно визжат, как промквас! по их версии выходит, что бабич не попадал ногой в лицо, пенальти не было, воронежский симулировал, и вообще - мало повторов, доказательств нет, судья из питера! я так рыдал, когда эту ересь читал)))

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      Рейтинг: +2337

      Suvorov71 > fakeid 30 минут назад

      ты вонь опять здесь, вирус помойный иди к своей бом жарне, не разноси вирус помойный

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      Рейтинг: +22172

      Cleaner 1 час назад

      Агония Спартака. Пора команде в Пердив на лечение!!!...)))

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      Рейтинг: +35966

      VVM1964 1 час назад

      Печально, но с оценкой игры Ледяховым согласен, но вот заголовок ОПЯТЬ не соответствует сказанному (((

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