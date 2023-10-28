Ледяхов заявил о смерти «Спартака»

Бывший спартаковец Игорь Ледяхов прокомментировал поражение команды от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.

У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

«Такое поле бывает, залил дождь. Вопросов к полю не было, претензии тогда могли предъявлять две команды. Удаление Срджана Бабича – это ключевой момент. С составом Гильермо Абаскаль не угадал. Надо было выходить не в футбол играть, а работать. Какой Данил Пруцев в основном составе на таком поле? Когда поле размякшее, ключевая роль у футболистов, которые обладают физической мощью. Футбола мало, в основном идeт борьба с полем и соперником. «Факел» заслуженно выиграл.

Игра «Спартака» провалилась сегодня? Конечно. Посмотрите, на каком месте идут «Факел» и «Спартак». Нам каждую неделю рассказывают, что они ожили. В очередной раз они не ожили, а умерли. По счeту «Спартак» провалил матч», – сказал Ледяхов.