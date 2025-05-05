Ледяхов сказал, нужно ли «Спартаку» оставить Станковича

Бывший тренер и экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем Деяна Станковича на посту главногго тренера команды.
«Перспективы в следующем чемпионате я вижу. Тот отрезок, который был в первой части чемпионата, «Спартак» провел очень прилично. Может быть, где‑то что‑то в подготовке не получилось, поэтому весной играют так. Думаю, что с этим тренером нужно работать дальше. Плод его работы будет в следующем году», – сказал Ледяхов.
- «Спартак» после 27 туров набрал 51 очко и занимает 4-е место в РПЛ. Команда потеряла шансы на чемпионство.
- Красно-белые продолжают играть в FONBET Кубке России, где вышли в финал Пути регионов.
- Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
Источник: «Матч ТВ»