Ледяхов сказал, нужно ли «Спартаку» оставить Станковича

Бывший тренер и экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем Деяна Станковича на посту главногго тренера команды.

«Перспективы в следующем чемпионате я вижу. Тот отрезок, который был в первой части чемпионата, «Спартак» провел очень прилично. Может быть, где‑то что‑то в подготовке не получилось, поэтому весной играют так. Думаю, что с этим тренером нужно работать дальше. Плод его работы будет в следующем году», – сказал Ледяхов.