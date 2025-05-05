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Ледяхов сказал, нужно ли «Спартаку» оставить Станковича

Сегодня, 09:24
5

Бывший тренер и экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем Деяна Станковича на посту главногго тренера команды.

«Перспективы в следующем чемпионате я вижу. Тот отрезок, который был в первой части чемпионата, «Спартак» провел очень прилично. Может быть, где‑то что‑то в подготовке не получилось, поэтому весной играют так. Думаю, что с этим тренером нужно работать дальше. Плод его работы будет в следующем году», – сказал Ледяхов.

  • «Спартак» после 27 туров набрал 51 очко и занимает 4-е место в РПЛ. Команда потеряла шансы на чемпионство.
  • Красно-белые продолжают играть в FONBET Кубке России, где вышли в финал Пути регионов.
  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ледяхов Игорь Станкович Деян
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Комментарии (5)
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Интерес
1746430021
Войдут в тройку(что я предполагаю более вероятным,из-за последних сбоев ЦСКА и календаря оставшихся игр)-будет одно настроение,останутся на четвёртом-выбор будет болезненным,ибо сами убедили себя в чемпионских амбициях заканчивающегося сезона.В любом случае,решать будут бояре,а не смерды.
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DOCTOR PENALTY
1746430124
"Плод работы Станковича будет в следующем году"..., но, видимо, уже в другом клубе. (( """
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FCSpartakM
1746430650
Станкович должен в первую очередь сам над собой работать. Потому что это похоже на то, что видели раньше. Использование футболистов, которые не нужно использовать, перестановка игроков и покупка игроков на позиции, которые не нужно было усилять. Это еще вторую 8ку не успели купить
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ПалкоВводецъ007
1746439230
Верим в Деяна, что доведет хряков до цугундера и пердива. Гыгыгы
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