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    Ледяхов: «Глушаков может играть в РПЛ еще три года, потому что это турнир низкого уровня»

    Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем бывшего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

    «Глушаков ещe в хорошей в форме, я сам в этом воочию убедился, когда был несколько дней в Химках в августе. Он спокойно ещe года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ — турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества.

    Если Денис настолько в порядке, то может он найдeт клуб заграницей? Вряд ли, потому что вы видите, в каком положении находится Россия. Клубы из ближнего зарубежья — вполне возможно. Физически он готов очень хорошо, а его техническое оснащение мы знаем», — сказал Ледяхов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      lummacon 2 секунды назад

      Нapод, Koвид cновa наcтyпаeт и вaкцинa пpотив нoвого виpyса не пoмогaет. Нeдaвно сам видeл как китaйцы скyпают один наш пpепаpат и вывoзят, говоpят что он пoмогaет от кoвидa. Сoвeтую вcем пoкyпaть по любой цeнe пока eсть в нaличии (в аптeкаx его уже не найти), cпаcите cебя и pодныx, вот cами пoчитaйтe ----- https://abre.ai/fCaN

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      Рейтинг: +12786

      Алексей З 41 минуту назад

      Что значит в любой ?
      В первой восьмёрке он никому не нужен, смотри дальше.
      Уралу , Сочи и Локо он нахрен не нужен , там всё сбалансировано.
      Из Химок погнали. Остались Торпедо, НН , Факел и КС.
      Самара ориентирована на молодёжь, остались топы стоящие в очередь за Дениской.
      Иногда эксперты выглядят как пустые пиз...болы.

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