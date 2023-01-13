Ледяхов: «Глушаков может играть в РПЛ еще три года, потому что это турнир низкого уровня»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о будущем бывшего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Глушаков ещe в хорошей в форме, я сам в этом воочию убедился, когда был несколько дней в Химках в августе. Он спокойно ещe года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ — турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества.

Если Денис настолько в порядке, то может он найдeт клуб заграницей? Вряд ли, потому что вы видите, в каком положении находится Россия. Клубы из ближнего зарубежья — вполне возможно. Физически он готов очень хорошо, а его техническое оснащение мы знаем», — сказал Ледяхов.

Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года.

Он не собирается завершать карьеру.

По словам хавбека, с ним уже связывались 2 клуба.

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