Ледяхов назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-спартаковец Игорь Ледяхов выделил сильнейшего футболиста команды прямо сейчас.

«Маркиньос – лидер «Спартака». На протяжении весеннего отрезка бразилец очень прилично выглядит. Это главный футболист в составе «Спартака».

У него достаточно неплохие футбольные качества, он набрал очень хорошую физическую форму, постоянно отдает голевые передачи, забивает сумасшедшие мячи.

Гол в ворота «Динамо» – лучший гол «Спартака» в сезоне. Маркиньос – ведущий игрок красно-белых», – сказал Ледяхов.