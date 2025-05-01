Ледяхов назвал лучшего игрока «Спартака»

Экс-спартаковец Игорь Ледяхов выделил сильнейшего футболиста команды прямо сейчас.
«Маркиньос – лидер «Спартака». На протяжении весеннего отрезка бразилец очень прилично выглядит. Это главный футболист в составе «Спартака».
У него достаточно неплохие футбольные качества, он набрал очень хорошую физическую форму, постоянно отдает голевые передачи, забивает сумасшедшие мячи.
Гол в ворота «Динамо» – лучший гол «Спартака» в сезоне. Маркиньос – ведущий игрок красно-белых», – сказал Ледяхов.
- Прошлым летом Маркиньоса купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
- В дебютном сезоне бразильский вингер забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 32 матчах.
Источник: «РБ Спорт»