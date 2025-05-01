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Ледяхов назвал лучшего игрока «Спартака»

Вчера, 20:50

Экс-спартаковец Игорь Ледяхов выделил сильнейшего футболиста команды прямо сейчас.

«Маркиньос – лидер «Спартака». На протяжении весеннего отрезка бразилец очень прилично выглядит. Это главный футболист в составе «Спартака».

У него достаточно неплохие футбольные качества, он набрал очень хорошую физическую форму, постоянно отдает голевые передачи, забивает сумасшедшие мячи.

Гол в ворота «Динамо» – лучший гол «Спартака» в сезоне. Маркиньос – ведущий игрок красно-белых», – сказал Ледяхов.

  • Прошлым летом Маркиньоса купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.
  • В дебютном сезоне бразильский вингер забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 32 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Ледяхов Игорь
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