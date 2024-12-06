Ледяхов объяснил, почему у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»

Бывший главный тренер «Ахмата», экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов, считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ из-за наличия у команды двух практически равноценных составов.
– Были бы у вас лишние сто долларов – на кого бы поставили в чемпионской гонке?
– На «Зенит». Да, «Краснодар» 16 туров шел без поражений, а «Спартак» одержал пять побед подряд и показывает классный футбол. Но в распоряжении Семака практически два состава. Если вдруг сломаются Кордоба и Сперцян, равноценной замены им нет. Это относится и к Угальде с Барко.
В Питере же такая скамейка, что до последнего тура там спокойно справлялись без Глушенкова, Вендела и Латышонка. А домашнее поражение от Самары – несчастный случай. Когда футболисты видят, что в лиге сильнее всех, в какой-то момент сами себя убаюкивают. Осечка с «Крыльями» – из этой серии. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России с 39 очками после 17 туров. Далее идет «Краснодар» с 38 баллами. Тройку замыкает «Спартак» с 34 очками.
- «Зенит» выиграл последние 6 сезонов РПЛ.