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    • Ледяхов объяснил, почему у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»

    Ледяхов объяснил, почему у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»

    Бывший главный тренер «Ахмата», экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов, считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ из-за наличия у команды двух практически равноценных составов.

    – Были бы у вас лишние сто долларов – на кого бы поставили в чемпионской гонке?

    – На «Зенит». Да, «Краснодар» 16 туров шел без поражений, а «Спартак» одержал пять побед подряд и показывает классный футбол. Но в распоряжении Семака практически два состава. Если вдруг сломаются Кордоба и Сперцян, равноценной замены им нет. Это относится и к Угальде с Барко.

    В Питере же такая скамейка, что до последнего тура там спокойно справлялись без Глушенкова, Вендела и Латышонка. А домашнее поражение от Самары – несчастный случай. Когда футболисты видят, что в лиге сильнее всех, в какой-то момент сами себя убаюкивают. Осечка с «Крыльями» – из этой серии. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате России с 39 очками после 17 туров. Далее идет «Краснодар» с 38 баллами. Тройку замыкает «Спартак» с 34 очками.
    • «Зенит» выиграл последние 6 сезонов РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2024 09:23
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    Комментарии (7)
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    oyabun
    1733467039
    Ишаку понятно что количество побед прямо пропорционально силе состава. А сильнейший и самый сбалансированный состав в РПЛ сейчас в Зените.
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    Лицом_на_клаве
    1733469788
    При чем тут спартак? Он же Калиф на час! )))))
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    Айболид
    1733472285
    У "дубин" пукалки полыхнули , аки залп РСЗО .
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    andr45
    1733478552
    У «Zenitе» стоимость иностранных футболистов - 95 млн. евро У «Спартака» стоимость ВСЕХ футболистов - 103,2 млн. евро
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