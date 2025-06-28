Ледяхов сказал, какой клуб популярнее – «Спартак» или «Зенит»

Бывший футболист и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов сравнил уровень популярности красно-белых и «Зенита».

«На мой взгляд, «Спартак» удерживает пальму первенства в плане популярности в России.

«Зенит» известен за счeт побед в последние годы и экономического положения. А «Спартак» очень хорошо знают в Европе, я уж не говорю про Россию, где красно-белых знают в каждом городе.

«Спартак» ненамного, но популярнее «Зенита», – сказал Ледяхов.