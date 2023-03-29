Бывший тренер «Спартака» вошел в штаб «Алании»: он был без работы пять лет

«Алания» из Первой лиги усилила тренерский штаб Игорем Ледяховым. Он будет помощником главного тренера Олега Василенко.

«После завершения игровой карьеры трудился на должности начальника команды в «Ростове». Работал в качестве спортивного директора «Ротора». Был тренером в таких клубах, как «Спартак» Москва, «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтика», – напомнила «Алания».