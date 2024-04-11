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    Ледяхов сравнил работу менеджмента «Спартака» и «Зенита»

    Бывший полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что работники спортивного блока «Зенита» более компетенты, чем в московском клубе.

    – «Зенит» берeт за 7 миллионов евро вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» – почти вдвое дороже Угальде. В чeм логика?

    – Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродаeт. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню. Считаю, что за 13 миллионов, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

    – Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» – нет, в данном случае несостоятельны?

    – Абсолютно. «Спартак» не намного отстаeт от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1712827078
    Пока во всяком случае, следует признать, что за Угальде многовато отдано, но и из Педро не надо так скоропалительно вундеркинда делать. Рановато, братцы.
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    DVOK68
    1712829132
    Не поспорить.
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    Alex Flash
    1712830535
    Действительно: страна непуганых идиотов. Только Бабича удачно купили
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    ...уефан
    1712832983
    ...не надо покупать хороших футболистов, покупайте плохих судей...
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    Алексей З
    1712833959
    Какую-то х.ню несёт этот Ледяхов. Он уверен , что Педро куплен за 7 , платёжки видел ? Кого это качественно продали ? Посчитайте сколько на зп было потрачено , а уж потом баланс подводите. Футбол давно уже стал не только игрой , но и бизнесом. Всем умеющим считать ясно , что нельзя в нашей действительности без еврокубков, отбить траты на игроков. Газпром ( Миллер) запросто идёт на это , чемпионство любой ценой. Другие коммерческие структуры ( ВТБ , ВЭБ , РЖД, Лукойл ) не хотят , да и наверно им не позволят , бездумно тратить на непрофильные активы. Вот и вся разница.
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