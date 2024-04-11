Ледяхов сравнил работу менеджмента «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что работники спортивного блока «Зенита» более компетенты, чем в московском клубе.

– «Зенит» берeт за 7 миллионов евро вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» – почти вдвое дороже Угальде. В чeм логика?

– Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродаeт. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню. Считаю, что за 13 миллионов, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

– Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» – нет, в данном случае несостоятельны?

– Абсолютно. «Спартак» не намного отстаeт от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается.