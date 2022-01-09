«Людей нужно наказать». Сделавший каминг-аут Кавалло пожаловался на гомофобные оскорбления

Футболист австралийской «Аделаиды» Джош Кавалло подвергся гомофобным нападкам во время матча чемпионата страны против «Мельбурн Виктори» (1:1). Осенью игрок сделал каминг-аут.

«Не собираюсь делать вид, что я ничего не слышал. Нет слов, чтобы передать разочарование. В 2022 году наше общество по-прежнему сталкивается с гомофобией. Это неприемлемо. Нужно привлечь людей к ответственности. Ненависть не победит.

Всем, кому пришлось выслушивать гомофобные оскорбления, я скажу: высоко держите голову и идите за мечтой. Футбол – игра для всех», – написал Кавалло.

Полузащитник оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.

Он выступает за «Аделаиду» с февраля 2021 года.

Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.