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    «Людей нужно наказать». Сделавший каминг-аут Кавалло пожаловался на гомофобные оскорбления

    Футболист австралийской «Аделаиды» Джош Кавалло подвергся гомофобным нападкам во время матча чемпионата страны против «Мельбурн Виктори» (1:1). Осенью игрок сделал каминг-аут.

    «Не собираюсь делать вид, что я ничего не слышал. Нет слов, чтобы передать разочарование. В 2022 году наше общество по-прежнему сталкивается с гомофобией. Это неприемлемо. Нужно привлечь людей к ответственности. Ненависть не победит.

    Всем, кому пришлось выслушивать гомофобные оскорбления, я скажу: высоко держите голову и идите за мечтой. Футбол – игра для всех», – написал Кавалло.

    • Полузащитник оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля 2021 года.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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    Источник: инстаграм Джоша Кавалло

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5755

      Добрый Бобер 8 минут назад

      Ну всё, теперь он будет разыгрывать свою "голубую" карту как только возможно.

      0
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      Рейтинг: +438

      Solist345345 27 минут назад

      Бл@ть, чем люди обеспокоены. Зато, как минимум в Австралии, он знаменитый "футболист"

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