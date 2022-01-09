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  • «Людей нужно наказать». Сделавший каминг-аут Кавалло пожаловался на гомофобные оскорбления

«Людей нужно наказать». Сделавший каминг-аут Кавалло пожаловался на гомофобные оскорбления

9 января 2022, 13:59
29

Футболист австралийской «Аделаиды» Джош Кавалло подвергся гомофобным нападкам во время матча чемпионата страны против «Мельбурн Виктори» (1:1). Осенью игрок сделал каминг-аут.

«Не собираюсь делать вид, что я ничего не слышал. Нет слов, чтобы передать разочарование. В 2022 году наше общество по-прежнему сталкивается с гомофобией. Это неприемлемо. Нужно привлечь людей к ответственности. Ненависть не победит.

Всем, кому пришлось выслушивать гомофобные оскорбления, я скажу: высоко держите голову и идите за мечтой. Футбол – игра для всех», – написал Кавалло.

  • Полузащитник оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
  • Он выступает за «Аделаиду» с февраля 2021 года.
  • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Джоша Кавалло
Весь мир
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Из Твери Леха
1641730098
Этому кавалло лучше за Мальту играть. Ведь Австралия в азиатской зоне отбора, а там выезды в Иран, Ирак и т.д.) Чую ему там не особо рады будут)
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3meeeD
1641730558
Смертную казнь вводить пора за *********.
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Борисыч1
1641731087
Пи..до..ры уроды, надеюсь, с этим никто не спорит. Уродство не порок. Но противно глазу.
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Томик
1641731333
Вот она - настоящая ненависть. Ненависть пи.орасов к тем, кто не такие как они.
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Fusballer
1641732520
В п_изду его! Про этого игрочишку никто бы и не знал, если бы не его аут.
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zverrrek
1641733413
Я похоже выходил из этого мира... А когда вернулся, то в тренде - ГОВНОМЕСИНА И ЖОПОТРАХИ. Что дальше?? Какой-нибудь спортсмен или блогер будет педалировать СКОТОЛОЖЕСТВО и называть это особой симпатией к зверюшкам!? Пиз...ц! Этот мир обречён на уничтожение и глобальную зачистку.
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Красногорск_Фан
1641733469
Так пусть играют в своих лигах для геев. Но проблем.
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polt
1641733886
Есть еще в Австралии не пиндосы.
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R_a_i_n
1641734548
Правильно его откуесосили. Если ты "не такой как все", так не афишируй. Закройся в номере и делай свои дела. Зачем на весь мир орать об этом, если подавляющее большинство населения против этого.
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DOCTOR PENALTY
1641736082
Хватит плакаться, переходи в Зенит, там ваших не обижают и бабла много дают.
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