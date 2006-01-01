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    «Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

    Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло сделал каминг-аут. Он стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

    «С гордостью заявляю, что я гей. Счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Мне приходилось с детства скрывать это, я стыдился.

    Мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы быть профессиональным футболистом. Знаю, что в футболе есть и другие геи. Я хочу изменить это. Каждый заслуживает права быть собой.

    Надеюсь, открытых геев в футболе теперь будет больше. Хочу, чтобы такие игроки не чувствовали себя одинокими», – написал 21-летний Кавалло.

    • Полузащитник оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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    Источник: твиттер Джоша Кавалло

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5385

      sochi-2013 2 минуты назад

      Владики возбудились!

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      Рейтинг: +380

      jek718875 3 минуты назад

      В РОССИИ геи могут сознатся только если заплатят миллион$,даже не гей сознается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5385

      sochi-2013 4 минуты назад

      Он это заявил, чтобы другим было противно с ним толкаться, Может тогда удастся забить гол.

      0
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      Рейтинг: +6097

      vladik12 8 минут назад

      Дзюбиньо, теперь Азмуну появилась альтернатива.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8373

      Fusballer 15 минут назад

      Вот кому нужно Золотой мяч вручать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3194

      Kollljan 17 минут назад

      Куда катится мир? Человек гордится тем, что он п.и.д.о.р! Куда уже дальше?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      vladik12 19 минут назад

      Дзюбиньо, твой выход.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      Enter2006 > vladik12 16 минут назад

      Дзюбиньо срочно натягивает свой костюм Дэдпула и вылетает в Австралию! ))

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      Рейтинг: +2931

      m40 21 минуту назад

      Игрок испытывает чувство гордости, а какое чувство будут испытывать партнёры по команде, особенно в душе после матча или тренировки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +558

      dragoon000320 > m40 20 минут назад

      будут стараться не уронить мыло)

      2
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      Рейтинг: +558

      dragoon000320 23 минуты назад

      просто решил найти хоть что то чем можно гордиться, карьерой то явно в его случае не погордишься...

      2
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      Рейтинг: +1560

      Enter2006 24 минуты назад

      "Горд заявить", ужас, куда катится мир? Раньше гордились изобретениями, хорошими поступками по спасению людей, открытиями, если в спорте то достижениями первыми местами и золотыми медалями, а теперь очко своё раздвинул - и он ещё горд! Фубл*!!

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