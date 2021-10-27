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  • «Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

«Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

27 октября 2021, 10:56
43

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло сделал каминг-аут. Он стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

«С гордостью заявляю, что я гей. Счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Мне приходилось с детства скрывать это, я стыдился.

Мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы быть профессиональным футболистом. Знаю, что в футболе есть и другие геи. Я хочу изменить это. Каждый заслуживает права быть собой.

Надеюсь, открытых геев в футболе теперь будет больше. Хочу, чтобы такие игроки не чувствовали себя одинокими», – написал 21-летний Кавалло.

  • Полузащитник оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
  • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
  • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

Источник: твиттер Джоша Кавалло
Весь мир
Комментарии (43)
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Enter2006
1635322250
"Горд заявить", ужас, куда катится мир? Раньше гордились изобретениями, хорошими поступками по спасению людей, открытиями, если в спорте то достижениями первыми местами и золотыми медалями, а теперь очко своё раздвинул - и он ещё горд! Фубл*!!
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vladik12
1635322564
Дзюбиньо, твой выход.
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Kollljan
1635322692
Куда катится мир? Человек гордится тем, что он п.и.д.о.р! Куда уже дальше?
Ответить
zra78
1635323948
Гореть а аду таким гордым...
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NewLife
1635324559
Я горд заявить, что я не гей)) !
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Plyash
1635326902
Лучше нет влагалища,чем очко товарища!!! Артёмку здесь не обманешь,он знает...
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Добрый Бобер
1635327749
Первый случай, когда футболист вписал себя в историю футбола не достижениями, а как-то через жопу.
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АртурZaСМ
1635328775
Есть только один плюс во всём этом, это то, что они не плодятся...
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Sylpheed
1635331298
Вспомнился старый анекдот: Сын подходит к отцу, говорит: "Папа, я гей". Отец смотрит на него. Говорит: ― Сын, вот ты сочиняешь музыку, как Чайковский? ― Нет. ― А ты пишешь, как Оскар Уальд? ― Нет. ― Ты такой же гениальный стратег, как Александр Македонский? ― Нет, папа. ― Ну тогда, сынок, ты не гей. Ты просто п....р. Вот это спортивное достижение..
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Блямба
1635331610
Новость про Австралию,а громче всего оживился КБ- клан.. Держи вора?
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