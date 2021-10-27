«Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло сделал каминг-аут. Он стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

«С гордостью заявляю, что я гей. Счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Мне приходилось с детства скрывать это, я стыдился.

Мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы быть профессиональным футболистом. Знаю, что в футболе есть и другие геи. Я хочу изменить это. Каждый заслуживает права быть собой.

Надеюсь, открытых геев в футболе теперь будет больше. Хочу, чтобы такие игроки не чувствовали себя одинокими», – написал 21-летний Кавалло.