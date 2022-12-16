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    Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду закончит карьеру. Его мечта в прошлом»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порассуждал о будущем экс-одноклубника Криштиану Роналду.

    «Я не разговаривал с Роналду о его будущем. Не знаю, что он будет делать.

    Криштиану хотел играть и быть в хорошей форме ради сборной. Победа на чемпионате мира была его мечтой, а теперь это в прошлом.

    Не удивлюсь, если после такого он завершит карьеру», – сказал Эвра.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      Не дождётесь!!!

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      Рейтинг: +24865

      bset > ARSENAL LONDONN 1 час назад

      А чего не дождемся? До 40 лет 3 года осталось. Ждать в любом случае недолго)

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