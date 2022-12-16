Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду закончит карьеру. Его мечта в прошлом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порассуждал о будущем экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«Я не разговаривал с Роналду о его будущем. Не знаю, что он будет делать.

Криштиану хотел играть и быть в хорошей форме ради сборной. Победа на чемпионате мира была его мечтой, а теперь это в прошлом.

Не удивлюсь, если после такого он завершит карьеру», – сказал Эвра.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира