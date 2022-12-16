Инсайдер Джанлука Ди Марцио высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану получил одно предложение – от «Аль-Насра». Он хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений. Только от «Ньюкасла». Но туда его звали только до июня.

Возможным вариантом продолжения карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например. В Европе у него нет вариантов. «Спортинг» очень хочет его вернуть, но они не могут бороться с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами с финансовой точки зрения», – сказал Ди Марцио.

37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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