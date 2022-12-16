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    Ди Марцио: «Роналду получил только одно предложение – от «Аль-Насра». В Европе вариантов нет»

    Инсайдер Джанлука Ди Марцио высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

    «Криштиану получил одно предложение – от «Аль-Насра». Он хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений. Только от «Ньюкасла». Но туда его звали только до июня.

    Возможным вариантом продолжения карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например. В Европе у него нет вариантов. «Спортинг» очень хочет его вернуть, но они не могут бороться с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами с финансовой точки зрения», – сказал Ди Марцио.

    • 37-летний Роналду – свободный агент. Сейчас он тренируется на базе «Реала».
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Португалец со своей сборной дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: Soccernews.nl

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      Для него деньги играют вторую роль, так что он останется по-любому в Европе!

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