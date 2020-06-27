Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес огласил состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. В нем оказались несколько соотечественников аргентинца.

«Если бы мне пришлось выбрать одиннадцать на прощальный матч, то это было бы так: Джанлуиджи Буффон; Уго Ибарра, Рио Фердинад, Габриэль Хайнц, Патрис Эвра, Андреа Пирло, Пол Скоулз, Поль Погба, Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Лионель Месси. Что касается меня… Я иду на скамейку запасных», – цитирует Тевеса «Матч ТВ» со ссылкой на радио La Red.