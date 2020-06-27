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  • Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке

Тевес назвал состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. Фердинанд, Эвра, Погба – в списке

27 июня 2020, 17:44
1

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес огласил состав своей команды на предполагаемый прощальный матч. В нем оказались несколько соотечественников аргентинца.

«Если бы мне пришлось выбрать одиннадцать на прощальный матч, то это было бы так: Джанлуиджи Буффон; Уго Ибарра, Рио Фердинад, Габриэль Хайнц, Патрис Эвра, Андреа Пирло, Пол Скоулз, Поль Погба, Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Лионель Месси. Что касается меня… Я иду на скамейку запасных», – цитирует Тевеса «Матч ТВ» со ссылкой на радио La Red.

  • Сейчас Тевес выступает за аргентинский «Бока Хуниорс».
  • Игрок выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
  • Со сборной Аргентины Тевес брал Олимпиаду.

Источник: «Матч ТВ»
Аргентина Эвра Патрис Фердинанд Рио Тевес Карлос Погба Поль
Комментарии (1)
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1593273745
Красиво всё сказал.!!! Легенда
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