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    Эвра заступился за Роналду, который ушел со скамейки запасных во время матча «МЮ»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал поведение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в матче12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

    • Роналду не только досрочно покинул скамейку запасных, но и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.
    • Португалец весь матч провел в запасе.
    • Летом Роналду хотел покинуть «МЮ».

    «Все люди разные! Я хочу обсуждать игру «МЮ», а не ситуацию Роналду. Мы не знаем, сказал ли он тен Хагу или кому-то, что уходит в раздевалку. Зато все пытаются раздуть из его ухода скандал.

    Может, он ушел, чтобы сделать медицинскую процедуру. Нужно перестать говорить о нем каждый день!» – сказал Эвра.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1575

      Benifacto 2 часа назад

      да и правильно сделал, уж после 2го гола можно было выпустить, но тренер специально маринует...

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