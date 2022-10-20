Эвра заступился за Роналду, который ушел со скамейки запасных во время матча «МЮ»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал поведение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в матче 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Роналду не только досрочно покинул скамейку запасных, но и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

Португалец весь матч провел в запасе.

Летом Роналду хотел покинуть «МЮ».

«Все люди разные! Я хочу обсуждать игру «МЮ», а не ситуацию Роналду. Мы не знаем, сказал ли он тен Хагу или кому-то, что уходит в раздевалку. Зато все пытаются раздуть из его ухода скандал.

Может, он ушел, чтобы сделать медицинскую процедуру. Нужно перестать говорить о нем каждый день!» – сказал Эвра.