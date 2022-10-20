Роналду ушел в раздевалку до окончания матча с «Тоттенхэмом». Его не выпустили на поле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был в запасе на матч 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
Португальца не выпускали на поле, и на 90-й минуте, не дожидаясь финального свистка, игрок покинул скамейку и ушел в раздевалку. При этом у «МЮ» еще была возможность сделать замены.
- 37-летний Роналду хотел летом покинуть «МЮ».
- В сезоне АПЛ у Роналду 8 матчей, 1 гол.
- Роналду – самый востребованный спортсмен мира.
Фото: REX.
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