Роналду ушел в раздевалку до окончания матча с «Тоттенхэмом». Его не выпустили на поле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был в запасе на матч 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Португальца не выпускали на поле, и на 90-й минуте, не дожидаясь финального свистка, игрок покинул скамейку и ушел в раздевалку. При этом у «МЮ» еще была возможность сделать замены.

37-летний Роналду хотел летом покинуть «МЮ».

В сезоне АПЛ у Роналду 8 матчей, 1 гол.

Роналду – самый востребованный спортсмен мира.

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