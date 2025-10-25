Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов пообщался на стриме с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.
Хабиб. Надеюсь, Патрис наконец появится. Раньше он не раз просил меня: «пришли мне локацию, пришли мне локацию».
Эвра [присоединяется к стриму]. Ребята, почему вы смеeтесь?
Хабиб. Наконец-то ты появился.
Эвра. Хабиб, пришли мне свою локацию, пожалуйста.
Хабиб. Сколько раз ты меня просил об этом… Две вещи, которые показывают разницу между нами. Всю свою жизнь ты играл [в футбол]. Я всю свою жизнь дрался. Не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен.
- 43-летний уроженец Сенегала завершил карьеру в 2018 году.
- Патрис провел более 300 матчей за «МЮ», брал с командой Лигу чемпионов.
- Эвра – серебряный призер Евро-2016 в составе Франции.
Источник: «Чемпионат»