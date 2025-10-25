Введите ваш ник на сайте
Хабиб пригрозил бывшему игроку «МЮ»: «Будь осторожен»

Сегодня, 12:29

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов пообщался на стриме с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра.

Хабиб. Надеюсь, Патрис наконец появится. Раньше он не раз просил меня: «пришли мне локацию, пришли мне локацию».

Эвра [присоединяется к стриму]. Ребята, почему вы смеeтесь?

Хабиб. Наконец-то ты появился.

Эвра. Хабиб, пришли мне свою локацию, пожалуйста.

Хабиб. Сколько раз ты меня просил об этом… Две вещи, которые показывают разницу между нами. Всю свою жизнь ты играл [в футбол]. Я всю свою жизнь дрался. Не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен.

  • 43-летний уроженец Сенегала завершил карьеру в 2018 году.
  • Патрис провел более 300 матчей за «МЮ», брал с командой Лигу чемпионов.
  • Эвра – серебряный призер Евро-2016 в составе Франции.

Главные новости
Вердикт ЭСК по удалению спартаковца Джику в матче с «Ростовом»
13:51
1
ВидеоВратарь «Кайрата», игравший против «Реала», пропустил с центра поля и схватился за голову
13:10
У «Лукойла» есть вариант, как спасти «Спартак» от проблем на фоне санкций
12:51
6
40-летний Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия
12:01
2
Карпина уличили в том, что он слабее Лички
11:08
10
Спартаковец Литвинов четко прояснил, возможен ли его трансфер в «Зенит»
10:58
17
Названо условие для увольнения Карпина из «Динамо»
10:47
2
ВидеоМесси забил «рыбкой» в матче МЛС
10:35
3
Стало известно, чем «Спартаку» грозят санкции США, наложенные на «Лукойл»
10:15
6
Фото38-летний Месси получил «Золотую бутсу»
09:55
Чемпион UFC Топурия назвал главного бойца в мировом футболе
Вчера, 16:04
Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна
Вчера, 15:00
9
«Манчестер Юнайтед» выбирает между шестью полузащитниками
23 октября
Холанд запустил ютуб-канал
23 октября
2
Экс-вратарь «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры
23 октября
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
23 октября
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто
23 октября
6
ФотоХоланд купил Lamborghini за 250 тысяч
21 октября
4
«Ноттингем Форест» назначил нового главного тренера
21 октября
Только один тренер за последние 5 сезонов АПЛ победил «Ливерпуль» и «Ман Сити» на выезде
20 октября
1
Клопп раскрыл детали переговоров о назначении в «Манчестер Юнайтед»
20 октября
Клопп прокомментировал кризис «Ливерпуля», проигравшего четыре матча подряд
20 октября
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем»
20 октября
1
Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд
20 октября
АПЛ. Гол Магуайра принес «МЮ» победу над «Ливерпулем» в гостях (2:1), у «красных» 4 поражения подряд впервые с 1987 года
19 октября
3
Терри – о выдворении Абрамовича из «Челси»: «Это отвратительно»
19 октября
3
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
18 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Холанда и вышел в лидеры
18 октября
1
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
18 октября
1
АПЛ. «Челси» разгромил в гостях «Форест» (3:0) и поднялся в топ-4, у Нету 1+1
18 октября
Гвардиола назвал конкретный год, когда задумается о паузе в карьере
18 октября
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
17 октября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
17 октября
Капитан «Арсенала» пропустит еще семь матчей
13 октября
33-летний Уилшир возглавит английский клуб
13 октября
Зинченко предложил революционное изменение в правилах футбола
12 октября
9
Подсчитано, сколько «МЮ» потратил на неустойки тренерам
10 октября
Все новости
