Эвра поздравил Месси с «очередным «Золотым мячом»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра за сутки до вручения «Золотого мяча» поздравил с наградой форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Откуда у него информация о победе аргентинца, француз не уточнил.

«Поздравляю Месси с очередным «Золотым мячом», – написал Эвра.

Церемония вручения очередного «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября, в Париже.

У Месси 6 «Золотых мячей».

В прошлом году индивидуальный приз не вручался из-за пандемии коронавируса.