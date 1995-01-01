Эвра поздравил Месси с «очередным «Золотым мячом»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра за сутки до вручения «Золотого мяча» поздравил с наградой форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Откуда у него информация о победе аргентинца, француз не уточнил.

«Поздравляю Месси с очередным «Золотым мячом», – написал Эвра.