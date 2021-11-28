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Эвра поздравил Месси с «очередным «Золотым мячом»

28 ноября 2021, 15:31
10

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра за сутки до вручения «Золотого мяча» поздравил с наградой форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Откуда у него информация о победе аргентинца, француз не уточнил.

«Поздравляю Месси с очередным «Золотым мячом», – написал Эвра.

  • Церемония вручения очередного «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября, в Париже.
  • У Месси 6 «Золотых мячей».
  • В прошлом году индивидуальный приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Патриса Эвра
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Эвра Патрис
Комментарии (10)
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Plyash
1638103477
Сглазить решил,что ли?Бежит впереди паровоза.
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Fusballer
1638103593
Да пусть идёт накуй этот Месси.
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Блямба
1638104023
Ща тебе..) Jeszcze Polska nie zginęła!)
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111ax
1638104543
если и так, то эти золотые мячи теперь ничего не стоят, Месси явно даже не в пятерке за эти пару лет
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житель СПб
1638105118
Очень ценю его талант - но совершенно неуместный вариант выбора претендента. Я бы выбрал Роналду, но многие - за Левандовского.
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Garrincha58
1638105303
этот ЗМячик давно себя обесценил кому его вручат по моему давно всем по барабану
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Derzkiy1
1638105551
Он в топ 5 не должен даже находиться, какой ему зм
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nelez
1638117515
Это награда не лучшему футболисту а тому у кого больше фанатов среди спортивных журналистов. Месси был когда то лучшим , но не в этом году. Несправедливо если в этом году он получит ЗМ.
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