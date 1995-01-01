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    Эвра поздравил Месси с «очередным «Золотым мячом»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра за сутки до вручения «Золотого мяча» поздравил с наградой форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Откуда у него информация о победе аргентинца, француз не уточнил.

    «Поздравляю Месси с очередным «Золотым мячом», – написал Эвра.

    • Церемония вручения очередного «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября, в Париже.
    • У Месси 6 «Золотых мячей».
    • В прошлом году индивидуальный приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Патриса Эвра

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +4777

      Semenycch 36 минут назад

      Я симпатизирую Месси, но наверное, правильно будет отдать этот приз поляку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6218

      vladik12 > Semenycch 35 секунд назад

      Крыховяку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2803

      Derzkiy1 1 час назад

      Он в топ 5 не должен даже находиться, какой ему зм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      КрымForever 1 час назад

      Нихpeна, этот ЗМ по совокупности за прошлый год должен получить Левандовски. Думаю, все будут единодушны в этом выборе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4777

      Semenycch > КрымForever 35 минут назад

      Какая в Крыму погода?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      КрымForever > Semenycch 33 минуты назад

      Дождь. Но утром успели на поле мяч погонять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4777

      Semenycch > КрымForever 29 минут назад

      А температура?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      КрымForever > Semenycch 22 минуты назад

      Тепло, +10, но толку? Все по домам сидят из-за дождя, некоторые уже воскресный сабантуй начинают организовывать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15150

      Garrincha58 1 час назад

      этот ЗМячик давно себя обесценил кому его вручат по моему давно всем по барабану

      3
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      Рейтинг: +12632

      житель СПб 1 час назад

      Очень ценю его талант - но совершенно неуместный вариант выбора претендента. Я бы выбрал Роналду, но многие - за Левандовского.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +534

      111ax 1 час назад

      если и так, то эти золотые мячи теперь ничего не стоят, Месси явно даже не в пятерке за эти пару лет

      2
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      Рейтинг: +2630

      Блямба 2 часа назад

      Ща тебе..)
      Jeszcze Polska nie zginęła!)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      тарясятник 2 часа назад

      да они там охренели. если в очередной раз украдут мяч в пользу гнома, который за всю осень забил 1 мяч в чемпе - то эта награда обесценится в край и котироваться будет только премия игрок года фифа.

      2
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      Рейтинг: +10349

      Fusballer 2 часа назад

      Да пусть идёт накуй этот Месси.

      4
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      Рейтинг: +219

      SpartakMoskwa > Fusballer 37 минут назад

      Тебя то это чем обидело?

      0
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      Рейтинг: +9629

      playsh 2 часа назад

      Сглазить решил,что ли?Бежит впереди паровоза.

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