Эвра – Сульшеру: «Спасибо, что заставил нас снова поверить в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Они вместе выступали за команду.

«Спасибо, что заставил нас снова поверить в «Манчестер Юнайтед», мой друг», – написал француз.

Thank you for making us believe in @ManUtd again my friend… pic.twitter.com/HNEZDIjEjP