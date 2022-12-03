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    Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений

    Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2022, несмотря на победу над Ганой (2:0) в 3-м туре группового этапа.

    Нападающий Луис Суарес не смог сдержать слез. Фото плачущего футболиста массово распространили в соцсетях.

    Патрис Эвра поставил лайк под одним из таких снимков.

    • В 2011 году между уругвайцем и французом произошел конфликт.
    • Суарес во время матча АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» оскорбил Эвра на расовой почве.
    • За это форварда дисквалифицировали на 8 игр.

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    Источник: «Бомбардир»

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