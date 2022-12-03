Эвра лайкнул фото плачущего Суареса. У них был конфликт из-за расовых оскорблений

Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2022, несмотря на победу над Ганой (2:0) в 3-м туре группового этапа.
Нападающий Луис Суарес не смог сдержать слез. Фото плачущего футболиста массово распространили в соцсетях.
Патрис Эвра поставил лайк под одним из таких снимков.
- В 2011 году между уругвайцем и французом произошел конфликт.
- Суарес во время матча АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» оскорбил Эвра на расовой почве.
- За это форварда дисквалифицировали на 8 игр.
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Источник: «Бомбардир»