Эвра оштрафовали за гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ» в 2019 году

Суд Парижа определился с наказанием для экс-защитника сборной Франции Патриса Эвра.

В 2019 году бывший футболист позволил себе гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ».

Это произошло после победы «МЮ» над парижанами в Лиге чемпионов.

ЛГБТ-организации подали жалобу на Эвра.

Француза оштрафовали на 1 тысячу евро. Также он заплатит 2 тысячи в качестве судебных издержек и 1,5 тысячи компенсации двум организациям, которые ведут борьбу с ненавистью в интернете.

Эвра удалось доказать, что он оскорблял «ПСЖ», а не группу людей из-за их сексуальной ориентации.

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