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    Эвра оштрафовали за гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ» в 2019 году

    Суд Парижа определился с наказанием для экс-защитника сборной Франции Патриса Эвра.

    • В 2019 году бывший футболист позволил себе гомофобные оскорбления в адрес «ПСЖ».
    • Это произошло после победы «МЮ» над парижанами в Лиге чемпионов.
    • ЛГБТ-организации подали жалобу на Эвра.

    Француза оштрафовали на 1 тысячу евро. Также он заплатит 2 тысячи в качестве судебных издержек и 1,5 тысячи компенсации двум организациям, которые ведут борьбу с ненавистью в интернете.

    Эвра удалось доказать, что он оскорблял «ПСЖ», а не группу людей из-за их сексуальной ориентации.

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    Источник: Foot Mercato

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