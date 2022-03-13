«Продолжай быть проблемой». Эвра высмеял критиков Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на хет-трик форварда Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2). Он сделал отсылку к критикам португальца, считающих его проблемой для команды.

«Бро, пожалуйста, продолжай быть проблемой», – написал Эвра.

Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.

Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).

Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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