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    Эвра: «Чувствую, что Франция разгромит Англию в 1/4 финала ЧМ»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Англии и Франции.

    «Я доволен игрой Франции, но также рад и за Англию. Думаю, матч будет интересным.

    Англии нужно беспокоиться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о Сака и Фодене.

    Вы можете сказать, что Уокер закроет Мбаппе. Он уже делал это с Неймаром в Лиге чемпионов.

    Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить.

    Есть много факторов. Но я чувствую, что Франция разгромит Англию. Хотя и Англия способна победить Францию», – сказал Эвра.

    • Французы и англичане сыграют в субботу, 10 декабря.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: Goal

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17574

      paracetamol 35 минут назад

      Я тоже надеюсь!

      0
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      Рейтинг: +1510

      Artemka444 41 минуту назад

      Разгрома то точно не будет!!!
      Ну а так Англия может и сама разгромить!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      Fialet 1 час назад

      Никогда бы не подумал, что буду за Францию, но в матче с англией точно буду за французов.

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      Рейтинг: +12377

      Алексей З 1 час назад

      В центре Мбаппе потеряет простор.
      Думаю ничья и пенальти.

      2
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      Рейтинг: +6238

      Добрый Бобер 1 час назад

      Заменить Магуайера, и победитель не предсказуем.

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