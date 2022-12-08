Эвра: «Чувствую, что Франция разгромит Англию в 1/4 финала ЧМ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Англии и Франции.
«Я доволен игрой Франции, но также рад и за Англию. Думаю, матч будет интересным.
Англии нужно беспокоиться о таких футболистах, как Мбаппе, а Франции – о Сака и Фодене.
Вы можете сказать, что Уокер закроет Мбаппе. Он уже делал это с Неймаром в Лиге чемпионов.
Но я знаю, что Мбаппе сместится в центр и будет играть против Стоунза и Магуайра, а им будет тяжело его остановить.
Есть много факторов. Но я чувствую, что Франция разгромит Англию. Хотя и Англия способна победить Францию», – сказал Эвра.
- Французы и англичане сыграют в субботу, 10 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
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