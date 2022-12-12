«Мы не можем сегодня уехать домой». Гризманн выступил с речью в перерыве матча Англия – Франция

Стало известно, что происходило в раздевалке сборной Франции во время перерыва четвертьфинальной игры ЧМ-2022 против Англии.

Перед футболистами выступил Антуан Гризманн, который призвал партнеров прибавить во втором тайме.

«Возможно, мы больше никогда не сможем побороться за выход в полуфинал чемпионата мира.

Наше общее желание – победить. Ребята, мы не можем сегодня уехать домой, нам нужно прибавить», – сказал Гризманн.

Франция обыграла Англию со счетом 2:1.

Гризманн сделал 2 ассиста.

Соперник французов по полуфиналу ЧМ-2022 – Марокко.

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